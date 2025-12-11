Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Лига конференций
11 декабря 2025, 15:58 | Обновлено 11 декабря 2025, 16:08
Виктор ГРАЧЕВ: «Шахтер не имеет права не выиграть. Нужно выйти в плей-офф»

Эксперт уверен в победе команды Арды Турана

ФК Шахтер

Сегодня донецкий Шахтер сыграет очередной матч Лиги конференций, в котором его соперником будет мальтийский Хамрун Спартанс.

О своих ожиданиях от этого поединка со Sport.ua поделился один из легендарных игроков команды «горняков», а ныне тренер Виктор Грачев.

– Другого варианта, как брать три очка, у «Шахтера» нет. Я думаю, что учитывая нынешнее состояние донецкой команды, как и приближения концовки осенней части сезона в чемпионате Украины и Лиге конференций, завершить ее на хорошей волне не помешает. Поэтому считаю, что «Хамрун Спартанс» – команда, которая по силам «Шахтеру». Ничего другого, кроме победы над мальтийцами, я не ожидаю.

– Как вы думаете, «Шахтер» в подготовке к игре принимал во внимание игры этого соперника с «Динамо» в Лиге чемпионов, которые были летом нынешнего года?

– Когда главный тренер и его штаб готовятся к игре, они должны все учитывать. Поэтому матч с «Динамо», как и предыдущие поединки в Лиге конференций, является важной основой для получения нужной информации. Друг от друга в подобном случае матчи не разделяют, никакого смысла в этом нет. Нужно учитывать все, оценивая состояние соперника как четыре месяца назад, так и нынешнее.

– Насколько проблемным для команды Арды Турана может быть набор очков в поединке с Хамрун Спартанс?

– Как бы то ни было, а по подбору исполнителей, по структуре игры и по всем другим факторам не выиграть у «Хамрун Спартанс» «горняки» не имеют права. По-моему, Европа есть Европа. И где бы ты ни играл – в Лиге чемпионов, в Лиге Европы или в Лиге конференций – это все равно европейский уровень, на котором выступает донецкий клуб. «Шахтер» не должен разочаровываться тем, что выбыл из Лиги Европы в третий по рангу еврокубковый турнир. Это ведь может произойти с любой командой. Понимаете, какая здесь ситуация: мы ведь не можем все время говорить о том, что стоит сбросить 50 процентов на тот факт, что в нашей стране уже много лет идет война. Хотя в таких условиях, конечно же, выступать трудно: нужно учитывать логистику, пересечения границы, переезды, перелеты, а также отсутствие возможности играть на домашней арене. Все это для специалистов понятно, и для болельщиков тоже. В отличие от прошлых лет сейчас уже нет такой острой реакции, когда кто-то проигрывает. Вот скажем, проиграло киевское «Динамо» кому-то раньше – и на это в футбольных кругах отреагировали бы достаточно серьезно. Однако теперь люди к этому относятся спокойно, понимают ведь, что не все так хорошо. Я имею в виду все вышеперечисленные важные моменты, предшествующие игре. Уж очень много факторов, влияющих на готовность команды. Поэтому следует делать на это скидку. Хотя повторюсь: у «Шахтера» есть все основания для того, чтобы выиграть матч у мальтийцев, затем следующий – и спокойно выйти в весенний раунд Лиги конференций.

– «Шахтер» на внутренней арене нередко теряет очки. Не может ли случиться, что и в Лиге конференций будет недооценка соперника?

– Я не думаю, что такое будет в этой встрече. Сейчас футбол в Европе развивается, поэтому трудно предсказать тот или иной результат. Мы видим, что и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы есть непредсказуемые итоги, хотя еще 3-5 лет назад спрогнозировать результат в поединках одного соперника с другим было легко. Так что уверен, что со стороны «Шахтера» никакой недооценки быть не может. Сейчас «горняки» не в такой ситуации, чтобы кого-то недооценивать. В матче с мальтийцами нужно играть на полную катушку, полностью отдаться игре и получить результат. А как именно Арда Туран собирается это сделать – вопрос к нему. Вот только, чтобы снова не получилось какого-то «ляпа». Турецкому наставнику нужно держать марку, поэтому он сделает все возможное, чтобы завершить этот календарный год на высокой ноте.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
