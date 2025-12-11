Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Родриго вышел на 5 место в списке бразильских бомбардиров ЛЧ
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 13:09 |
107
0

Правда, гол игрока Реала не помог его клубу избежать поражения в матче против Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский атакующий игрок Реала Родриго вышел на 5 место рейтинга бразильских бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

Гол футболиста «сливочных», правда, не помог клубу уйти от поражения в домашнем матче 6-го тура этапа лиги против Манчестер Сити (1:2).

В активе Родриго теперь стало 26 голов в Лиге чемпионов.

Больше его забивали в турнире только 4 бразильца: Неймар (43), Кака (30), Винисиус Жуниор (29) и Ривалдо (27).

Голы бразильцев в Лиге чемпионов

  • 43 – Неймар
  • 30 – Кака
  • 29 – Винисиус Жуниор
  • 27 – Ривалдо
  • 26 – Родриго
  • 25 – Марио Жардел
  • 24 – Джован Элбер
  • 24 – Габриэл Жезус
  • 22 – Роберто Фирмино
  • 21 – Луис Адриану

Также следует отметить, что 5 из этих 26 голов Родриго забил в ворота именно Манчестер Сити. Больше бразильца в составе Реала забивал только Карим Бензема (6).

Игроки Реала с наибольшим количеством забитых мячей в ворота Манчестер Сити в Лиге чемпионов

  • 6 – Карим Бензема (Франция)
  • 5 – Родриго (Бразилия)
  • 4 – Килиан Мбаппе (Франция)
По теме:
Гвардиола в 14-й раз победил Реал. Кто из тренеров выигрывал больше?
Команды АПЛ продолжают разрывать представителей Ла Лиги в Лиге чемпионов
Микель АРТЕТА: «Вы можете увидеть, как мы все его любим»
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
