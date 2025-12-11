Родриго вышел на 5 место в списке бразильских бомбардиров ЛЧ
Правда, гол игрока Реала не помог его клубу избежать поражения в матче против Манчестер Сити
Бразильский атакующий игрок Реала Родриго вышел на 5 место рейтинга бразильских бомбардиров в истории Лиги чемпионов.
Гол футболиста «сливочных», правда, не помог клубу уйти от поражения в домашнем матче 6-го тура этапа лиги против Манчестер Сити (1:2).
В активе Родриго теперь стало 26 голов в Лиге чемпионов.
Больше его забивали в турнире только 4 бразильца: Неймар (43), Кака (30), Винисиус Жуниор (29) и Ривалдо (27).
Голы бразильцев в Лиге чемпионов
- 43 – Неймар
- 30 – Кака
- 29 – Винисиус Жуниор
- 27 – Ривалдо
- 26 – Родриго
- 25 – Марио Жардел
- 24 – Джован Элбер
- 24 – Габриэл Жезус
- 22 – Роберто Фирмино
- 21 – Луис Адриану
Также следует отметить, что 5 из этих 26 голов Родриго забил в ворота именно Манчестер Сити. Больше бразильца в составе Реала забивал только Карим Бензема (6).
Игроки Реала с наибольшим количеством забитых мячей в ворота Манчестер Сити в Лиге чемпионов
- 6 – Карим Бензема (Франция)
- 5 – Родриго (Бразилия)
- 4 – Килиан Мбаппе (Франция)
