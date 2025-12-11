Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 декабря
11 декабря 2025, 12:01
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 декабря
ФК Шахтер

В четверг, 11 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Фиорентина – Динамо К

Ggbet 1.48 – 4.73 – 7.02

22:00 Хамрун – Шахтер

Ggbet 8.70 – 5.15 – 1.39

22:00 Утрехт – Ноттингем Форест

Ggbet 4.85 – 3.90 – 1.81

22:00 Базель – Астон Вилла

Ggbet 4.73 – 4.37 – 1.74

22:00 Селтик – Рома

Ggbet 3.31 – 3.51 – 2.34

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

