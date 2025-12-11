В среду, 10 декабря, на «Сантьяго Бернабеу» прошел 6-й тур основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

Победу в встрече одержали гости – 2:1! За «Реал» сегодня забил Родриго, а за гостей отличились О'Райли и Холанд. Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Пепа Гвардиолы и Хаби Алонсо.

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Хаби Алонсо после матча Реал – Ман Сити – 1:2