Лига чемпионов11 декабря 2025, 11:40 |
200
0
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Хаби Алонсо после матча Реал – Ман Сити – 1:2
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua
11 декабря 2025, 11:40 |
200
0
В среду, 10 декабря, на «Сантьяго Бернабеу» прошел 6-й тур основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».
Победу в встрече одержали гости – 2:1! За «Реал» сегодня забил Родриго, а за гостей отличились О'Райли и Холанд. Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе.
Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Пепа Гвардиолы и Хаби Алонсо.
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Хаби Алонсо после матча Реал – Ман Сити – 1:2
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 декабря 2025, 10:22 0
Поединок пройдет 11 декабря и начнется в 19:45 по Киеву
Футбол | 10 декабря 2025, 14:33 2
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо дал характеристику Матвею Пономаренко
Футбол | 10.12.2025, 17:45
Бокс | 11.12.2025, 08:55
Футбол | 11.12.2025, 04:05
Комментарии 0
Популярные новости
10.12.2025, 23:50 11
10.12.2025, 10:27 95
11.12.2025, 07:31 48
Футбол
Бокс
11.12.2025, 07:54 3
09.12.2025, 08:51 1
Футбол