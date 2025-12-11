Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Хаби Алонсо после матча Реал – Ман Сити – 1:2
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 11:40 |
200
0

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Хаби Алонсо после матча Реал – Ман Сити – 1:2

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

11 декабря 2025, 11:40 |
200
0
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Хаби Алонсо после матча Реал – Ман Сити – 1:2
Коллаж Sport.ua

В среду, 10 декабря, на «Сантьяго Бернабеу» прошел 6-й тур основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

Победу в встрече одержали гости – 2:1! За «Реал» сегодня забил Родриго, а за гостей отличились О'Райли и Холанд. Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Пепа Гвардиолы и Хаби Алонсо.

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Хаби Алонсо после матча Реал – Ман Сити – 1:2

По теме:
Артета набрал больше очков в ЛЧ среди всех тренеров с момента своего дебюта
Лишь 17 команд забили в ЛЧ больше Холанда со времени его первого гола
«Это была проблема». Моуриньо оценил роль Судакова в победе над Наполи
Хаби Алонсо Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити пресс-конференция Пеп Гвардиола
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Янг Бойз – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 11 декабря 2025, 10:22 0
Янг Бойз – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Янг Бойз – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок пройдет 11 декабря и начнется в 19:45 по Киеву

У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
Футбол | 10 декабря 2025, 14:33 2
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо дал характеристику Матвею Пономаренко

«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Футбол | 10.12.2025, 17:45
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Бокс | 11.12.2025, 08:55
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Эксперт: «Динамо уволило тренера по телефону. Он заслужил больше уважения»
Футбол | 11.12.2025, 04:05
Эксперт: «Динамо уволило тренера по телефону. Он заслужил больше уважения»
Эксперт: «Динамо уволило тренера по телефону. Он заслужил больше уважения»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
10.12.2025, 23:50 11
Футбол
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
10.12.2025, 10:27 95
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
11.12.2025, 07:31 48
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
10.12.2025, 11:51
Футбол
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
10.12.2025, 01:32
Бокс
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
11.12.2025, 07:54 3
Бокс
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
09.12.2025, 08:51 1
Бокс
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
09.12.2025, 11:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем