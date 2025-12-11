Экс-вратарь Динамо – о Шахтере: «Часто впадают в легкомыслие в УПЛ»

Бывший вратарь киевского «Динамо» Владимир Цыткин поделился мыслями о предстоящем матче донецкого «Шахтёра» в пятом туре Лиги конференций против мальтийского «Хамрун Спортс».

«На мой взгляд, в текущем сезоне «горняки» выступают на международной арене лучше, чем киевский клуб. Наверное, потому что бразильских легионеров не нужно мотивировать на матчи Лиги конференций – они прекрасно понимают, что это дополнительный шанс проявить себя в топ-чемпионате. А в УПЛ они часто позволяют себе легкомысленно относиться к играм, чем успешно пользуются соперники.

Вот почему я уверен, что на Мальте донецкая команда своего не упустит. Более того, не удивлюсь, если исход поединка будет решён уже в первом тайме. Все же класс «горняков» выше, чем у хозяев. Счет? 2:0 или даже 3:0 в пользу «Шахтера», – сказал Владимир.