Во Франции сообщили, как в ПСЖ относятся к ситуации с Забарным и Сафоновым

Французское издание Le Parisien опубликовало материал, посвященный ситуации в «ПСЖ» вокруг Ильи Забарного и Матвея Сафонова. По информации источника, оба игрока стараются избегать совместных появлений в публичном пространстве, чтобы не создавать лишних поводов для обсуждения.

В издании отмечают, что парижский клуб внимательно следит за ситуацией, учитывая чувствительный геополитический контекст. «ПСЖ» стремится не допускать никаких поводов для спекуляций и конфликтных интерпретаций внутри команды или в медиапространстве.

«Все понимают возможные последствия появления материалов, в которых Забарный и Сафонов могли бы выглядеть слишком близкими в командной среде. Они стараются максимально избегать того, чтобы оказываться рядом», – отмечает издание.

Забарный впервые сыграл с Сафоновым в матче Лиги чемпионов против «Атлетиком» (0:0).