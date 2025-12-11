Источник: воспитанник Динамо Волошин сменит клуб

Как сообщает Sport Arena, сразу несколько клубов УПЛ рассматривают возможность усиления тремя игроками ФК «Лесное» – полузащитниками Викентием Волошиным и Александром Калининым, а также защитником Ильей Коваленко.

В нынешнем сезоне Волошин успел сыграть 10 матчей в различных турнирах, отличившись двумя голами и одной результативной передачей. Хавбек, ранее принадлежавший «Динамо», уже имеет солидный опыт в УПЛ, где выступал за «Десну», «Александрию» и «Зарю».

Напомним, что «Лесное» было исключено из Второй лиги из-за финансовых трудностей и неявки на матчи против СК «Вильховцы» и «Ужгорода», за которые команде засчитали технические поражения.