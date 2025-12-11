Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: воспитанник Динамо Волошин сменит клуб
Украина. Премьер лига
11 декабря 2025, 23:14 |
1898
0

Источник: воспитанник Динамо Волошин сменит клуб

Викентий вернется в УПЛ

11 декабря 2025, 23:14 |
1898
0
Источник: воспитанник Динамо Волошин сменит клуб
ФК Динамо. Викентий Волошин

Как сообщает Sport Arena, сразу несколько клубов УПЛ рассматривают возможность усиления тремя игроками ФК «Лесное» – полузащитниками Викентием Волошиным и Александром Калининым, а также защитником Ильей Коваленко.

В нынешнем сезоне Волошин успел сыграть 10 матчей в различных турнирах, отличившись двумя голами и одной результативной передачей. Хавбек, ранее принадлежавший «Динамо», уже имеет солидный опыт в УПЛ, где выступал за «Десну», «Александрию» и «Зарю».

Напомним, что «Лесное» было исключено из Второй лиги из-за финансовых трудностей и неявки на матчи против СК «Вильховцы» и «Ужгорода», за которые команде засчитали технические поражения.

По теме:
Александрия – Кудровка. Текстовая трансляция матча
В УАФ выступили с предложением к Металлисту 1925 и Вересу после скандала
ВИДЕО. УАФ отреагировала на скандальное удаление Ротаня и Андриевского
Викентий Волошин Илья Коваленко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Sportarena
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Бокс | 11 декабря 2025, 07:54 8
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»

Макгиган – об идее Александра драться с Уайлдером

Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Футбол | 11 декабря 2025, 07:44 2
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины

Игорь Костюк сообщил, что один из лидеров команды Ярмоленко вернулся в строй

Фиорентина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 11.12.2025, 17:00
Фиорентина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Фиорентина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Футбол | 11.12.2025, 06:23
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Футбол | 11.12.2025, 22:55
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
10.12.2025, 18:43 2
Футбол
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
10.12.2025, 06:02 9
Футбол
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
10.12.2025, 03:12
Бокс
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
10.12.2025, 23:00 12
Футбол
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
11.12.2025, 15:58
Футбол
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
10.12.2025, 09:26 1
Бокс
Фиорентина – Динамо 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
11.12.2025, 22:22 5
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
11.12.2025, 07:31 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем