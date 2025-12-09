Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 декабря 2025, 18:53
ФОТО. Кардифф Сити хочет 100 млн фунтов за погибшего футболиста

Шокирующие детали трансфера Эмилиано Салы всплыли спустя семь лет

ФОТО. Кардифф Сити хочет 100 млн фунтов за погибшего футболиста
The Times. Эмилиано Сала

Почти семь лет прошло со дня гибели Эмилиано Салы в авиакатастрофе, но конфликт между «Кардифф Сити» и «Нантом» только обостряется.

В понедельник валлийский клуб выступил в суде Нанта, требуя свыше £100 млн компенсации и утверждая, что трансфер форварда в 2019 году был организован при участии нелицензированного агента Вилли Маккея. По мнению «Кардиффа», именно он связал сделку с Дэвидом Хендерсоном, осуждённым за организацию незаконного рейса на легком самолёте, разбившегося над Ла-Маншем. Пилот Дэвид Ибботсон погиб, его тело не найдено.

«Нант» настаивает, что официальный мандат имел сын агента, Марк Маккей, и что версия «Кардиффа» не доказывает ответственность клуба. Французы также отвергают сумму иска и подают встречное заявление, обвиняя валлийцев в злоупотреблении правом на судебный процесс. Они указывают, что смерть Салы связана с утечкой угарного газа и отсутствием должной сертификации рейса, а не с трансфером.

«Кардифф» представляет переписку, полученную после соглашения с Вилли Маккеем, где тот, по данным клуба, выступал ключевым посредником, несмотря на запрет ФИФА и потерю лицензии. В документах упоминаются контакты Маккея с владельцем «Нанта», английскими клубами и участие незарегистрированных французских агентов. Клуб утверждает, что Марк Маккей был лишь «фасадом», а отца использовали скрыто.

Ранее ФИФА, CAS и Федеральный суд Швейцарии постановили, что «Кардифф» обязан выплатить €17 млн за трансфер. Но теперь валлийцы утверждают, что обладают новыми доказательствами и хотят признать «Нант» юридически ответственным за участие запрещённых посредников и события, приведшие к трагическому рейсу.

фото Кардифф Сити Нант трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 скандал Эмилиано Сала
Максим Лапченко Источник: The Times
