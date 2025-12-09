ФОТО. Кардифф Сити хочет 100 млн фунтов за погибшего футболиста

Почти семь лет прошло со дня гибели Эмилиано Салы в авиакатастрофе, но конфликт между «Кардифф Сити» и «Нантом» только обостряется.

В понедельник валлийский клуб выступил в суде Нанта, требуя свыше £100 млн компенсации и утверждая, что трансфер форварда в 2019 году был организован при участии нелицензированного агента Вилли Маккея. По мнению «Кардиффа», именно он связал сделку с Дэвидом Хендерсоном, осуждённым за организацию незаконного рейса на легком самолёте, разбившегося над Ла-Маншем. Пилот Дэвид Ибботсон погиб, его тело не найдено.

«Нант» настаивает, что официальный мандат имел сын агента, Марк Маккей, и что версия «Кардиффа» не доказывает ответственность клуба. Французы также отвергают сумму иска и подают встречное заявление, обвиняя валлийцев в злоупотреблении правом на судебный процесс. Они указывают, что смерть Салы связана с утечкой угарного газа и отсутствием должной сертификации рейса, а не с трансфером.

«Кардифф» представляет переписку, полученную после соглашения с Вилли Маккеем, где тот, по данным клуба, выступал ключевым посредником, несмотря на запрет ФИФА и потерю лицензии. В документах упоминаются контакты Маккея с владельцем «Нанта», английскими клубами и участие незарегистрированных французских агентов. Клуб утверждает, что Марк Маккей был лишь «фасадом», а отца использовали скрыто.

Ранее ФИФА, CAS и Федеральный суд Швейцарии постановили, что «Кардифф» обязан выплатить €17 млн за трансфер. Но теперь валлийцы утверждают, что обладают новыми доказательствами и хотят признать «Нант» юридически ответственным за участие запрещённых посредников и события, приведшие к трагическому рейсу.