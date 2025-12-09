Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известен тренерский штаб Юрия Вернидуба в Нефтчи
Другие новости
09 декабря 2025, 14:35 | Обновлено 09 декабря 2025, 14:49
833
5

Известен тренерский штаб Юрия Вернидуба в Нефтчи

Украинцу будут помогать четыре специалиста

09 декабря 2025, 14:35 | Обновлено 09 декабря 2025, 14:49
833
5 Comments
Известен тренерский штаб Юрия Вернидуба в Нефтчи
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Назван тренерский штаб украинского специалиста Юрия Вернидуба в азербайджанском «Нефтчи».

«Отметим, что в составе команды Вернидуба есть помощники – Валерий Михайленко, Дмитрий Кара-Мустафа, Виталий Вернидуб и Игорь Фокин», – сообщает пресс-служба клуба из Азербайджана.

Соглашение между 59-летним специалистом и «Нефтчи» рассчитано на полтора года. До этого он работал в «Кривбассе», который покинул в конце сезона 2024/25.

После 14 туров чемпионата Азербайджана «Нефтчи» имеет в своем активе 16 очков и располагается на восьмом месте.

По теме:
Решение принято. Назван тренер, который заменит Алонсо в Реале
Иностранный специалист зимой может возглавить Карпаты вместо Лупашко
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вернидуб стал главным тренером азербайджанского клуба
Нефтчи Баку Юрий Вернидуб назначение тренера чемпионат Азербайджана по футболу Дмитрий Кара-Мустафа Виталий Вернидуб Игорь Фокин
Даниил Кирияка Источник: Instagram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШЕВЧУК: «Удаление Ротаня? Невозможно смотреть, как издеваются над командой»
Футбол | 09 декабря 2025, 10:19 5
ШЕВЧУК: «Удаление Ротаня? Невозможно смотреть, как издеваются над командой»
ШЕВЧУК: «Удаление Ротаня? Невозможно смотреть, как издеваются над командой»

Спортивный директор Полесья прокомментировал судейство в матче с Рухом

Интер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 09 декабря 2025, 13:46 0
Интер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Интер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 9 декабря и начнется в 22:00 по Киеву

Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Футбол | 08.12.2025, 19:49
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Хоккей | 09.12.2025, 00:10
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Футбол | 09.12.2025, 08:09
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Ігор??Я завжди читав Юрій!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
На фото Вернидуб виглядає так ніби він тікав від ТЦКшників а потім ще й від прикордонників через ліс.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
іван гомонай
брехло.........................., а казав що не виїде..................... пиз.........................к гроші не пахнуть!!!!!
Ответить
-1
Популярные новости
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины открыла турнир победой в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины открыла турнир победой в овертайме
07.12.2025, 22:56 12
Хоккей
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
08.12.2025, 09:13 36
Футбол
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
09.12.2025, 07:39
Футбол
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 4
Бокс
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
08.12.2025, 14:34
Футзал
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 102
Футбол
Яркий финал. Трамп и Селби разыграли титул UK Championship по снукеру
Яркий финал. Трамп и Селби разыграли титул UK Championship по снукеру
08.12.2025, 06:05 1
Снукер
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
07.12.2025, 16:58 66
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем