Известен тренерский штаб Юрия Вернидуба в Нефтчи

Назван тренерский штаб украинского специалиста Юрия Вернидуба в азербайджанском «Нефтчи».

«Отметим, что в составе команды Вернидуба есть помощники – Валерий Михайленко, Дмитрий Кара-Мустафа, Виталий Вернидуб и Игорь Фокин», – сообщает пресс-служба клуба из Азербайджана.

Соглашение между 59-летним специалистом и «Нефтчи» рассчитано на полтора года. До этого он работал в «Кривбассе», который покинул в конце сезона 2024/25.

После 14 туров чемпионата Азербайджана «Нефтчи» имеет в своем активе 16 очков и располагается на восьмом месте.