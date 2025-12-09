Мбаппе против Холланда. Реал сыграет с Манчестер Сити в Лиге чемпионов
В 6-м туре ЛЧ состоится одно из самых интересных противостояний сезона
В 6 туре Лиги чемпионов встретятся между собой Реал Килиана Мбаппе и Манчестер Сити Эрлинга Холанда.
Между собой команды в Лиге чемпионов играли уже 14 раз: 5 раз побеждал Реал, 4 раза – Манчестер Сити, еще 5 раз была зафиксирована ничья. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 24-24.
Матчи между Реалом и Манчестер Сити в Лиге чемпионов
- 2012/13, групповой этап, Реал – Манчестер Сити – 3:2
- 2012/13, групповой этап, Манчестер Сити – Реал – 1:1
- 2016/17, полуфинал, Манчестер Сити – Реал – 0:0
- 2016/17, полуфинал, Реал – Манчестер Сити – 1:0
- 2019/20, 1/8 финала, Реал – Манчестер Сити – 1:2
- 2019/20, 1/8 финала, Манчестер Сити – Реал – 2:1
- 2021/22, полуфинал, Манчестер Сити – Реал – 4:3
- 2021/22, полуфинал, Реал – Манчестер Сити – 3:1
- 2022/23, полуфинал, Реал – Манчестер Сити – 1:1
- 2022/23, полуфинал, Манчестер Сити – Реал – 4:0
- 2023/24, четвертьфинал, Реал – Манчестер Сити – 3:3
- 2023/24, четвертьфинал, Манчестер Сити – Реал – 1:1 (3:4 – по пен.)
- 2024/25, раунд плей-офф, Манчестер Сити – Реал – 2:3
- 2024/25, раунд плей-офф, Реал – Манчестер Сити – 3:1
- 2025/26, этап лиги, Реал – Манчестер Сити
Напомним, что Мбаппе сыграет против Холанда также на предстоящем чемпионате мира, поскольку сборные Франции и Норвегии попали в одну группу.
Real Madrid vs Man City never disappoints 🍿#UCL pic.twitter.com/G2SN3Uaoqi— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 5, 2025
