Мбаппе против Холланда. Реал сыграет с Манчестер Сити в Лиге чемпионов

В 6 туре Лиги чемпионов встретятся между собой Реал Килиана Мбаппе и Манчестер Сити Эрлинга Холанда.

Между собой команды в Лиге чемпионов играли уже 14 раз: 5 раз побеждал Реал, 4 раза – Манчестер Сити, еще 5 раз была зафиксирована ничья. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 24-24.

Матчи между Реалом и Манчестер Сити в Лиге чемпионов

2012/13, групповой этап, Реал – Манчестер Сити – 3:2

2012/13, групповой этап, Манчестер Сити – Реал – 1:1

2016/17, полуфинал, Манчестер Сити – Реал – 0:0

2016/17, полуфинал, Реал – Манчестер Сити – 1:0

2019/20, 1/8 финала, Реал – Манчестер Сити – 1:2

2019/20, 1/8 финала, Манчестер Сити – Реал – 2:1

2021/22, полуфинал, Манчестер Сити – Реал – 4:3

2021/22, полуфинал, Реал – Манчестер Сити – 3:1

2022/23, полуфинал, Реал – Манчестер Сити – 1:1

2022/23, полуфинал, Манчестер Сити – Реал – 4:0

2023/24, четвертьфинал, Реал – Манчестер Сити – 3:3

2023/24, четвертьфинал, Манчестер Сити – Реал – 1:1 (3:4 – по пен.)

2024/25, раунд плей-офф, Манчестер Сити – Реал – 2:3

2024/25, раунд плей-офф, Реал – Манчестер Сити – 3:1

2025/26, этап лиги, Реал – Манчестер Сити

Напомним, что Мбаппе сыграет против Холанда также на предстоящем чемпионате мира, поскольку сборные Франции и Норвегии попали в одну группу.