Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе против Холланда. Реал сыграет с Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 12:08 |
148
0

Мбаппе против Холланда. Реал сыграет с Манчестер Сити в Лиге чемпионов

В 6-м туре ЛЧ состоится одно из самых интересных противостояний сезона

09 декабря 2025, 12:08 |
148
0
Мбаппе против Холланда. Реал сыграет с Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В 6 туре Лиги чемпионов встретятся между собой Реал Килиана Мбаппе и Манчестер Сити Эрлинга Холанда.

Между собой команды в Лиге чемпионов играли уже 14 раз: 5 раз побеждал Реал, 4 раза – Манчестер Сити, еще 5 раз была зафиксирована ничья. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 24-24.

Матчи между Реалом и Манчестер Сити в Лиге чемпионов

  • 2012/13, групповой этап, Реал – Манчестер Сити – 3:2
  • 2012/13, групповой этап, Манчестер Сити – Реал – 1:1
  • 2016/17, полуфинал, Манчестер Сити – Реал – 0:0
  • 2016/17, полуфинал, Реал – Манчестер Сити – 1:0
  • 2019/20, 1/8 финала, Реал – Манчестер Сити – 1:2
  • 2019/20, 1/8 финала, Манчестер Сити – Реал – 2:1
  • 2021/22, полуфинал, Манчестер Сити – Реал – 4:3
  • 2021/22, полуфинал, Реал – Манчестер Сити – 3:1
  • 2022/23, полуфинал, Реал – Манчестер Сити – 1:1
  • 2022/23, полуфинал, Манчестер Сити – Реал – 4:0
  • 2023/24, четвертьфинал, Реал – Манчестер Сити – 3:3
  • 2023/24, четвертьфинал, Манчестер Сити – Реал – 1:1 (3:4 – по пен.)
  • 2024/25, раунд плей-офф, Манчестер Сити – Реал – 2:3
  • 2024/25, раунд плей-офф, Реал – Манчестер Сити – 3:1
  • 2025/26, этап лиги, Реал – Манчестер Сити

Напомним, что Мбаппе сыграет против Холанда также на предстоящем чемпионате мира, поскольку сборные Франции и Норвегии попали в одну группу.

По теме:
Сафонов второй раз подряд сыграет в стартовом составе ПСЖ. Где Забарный?
Осимхен в матче против Монако может повторить достижение Левандовски
Венсан КОМПАНИ: «Спортинг не зря входит в восьмерку сильнейших команд в ЛЧ»
статистика Реал - Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов Манчестер Сити Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Футбол | 09 декабря 2025, 07:39 0
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины

Не стало Валентина Луценко...

Известный киевский клуб намерен вернуться в УПЛ после сезона 2025/26
Футбол | 09 декабря 2025, 10:44 0
Известный киевский клуб намерен вернуться в УПЛ после сезона 2025/26
Известный киевский клуб намерен вернуться в УПЛ после сезона 2025/26

Форвард «Левого Берега» Егор Гуничев рассказал о задачах, поставленных перед командой

ШЕВЧУК: «Удаление Ротаня? Невозможно смотреть, как издеваются над командой»
Футбол | 09.12.2025, 10:19
ШЕВЧУК: «Удаление Ротаня? Невозможно смотреть, как издеваются над командой»
ШЕВЧУК: «Удаление Ротаня? Невозможно смотреть, как издеваются над командой»
В Динамо приедет футболист, которым интересовался Челси
Футбол | 08.12.2025, 14:46
В Динамо приедет футболист, которым интересовался Челси
В Динамо приедет футболист, которым интересовался Челси
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Футбол | 08.12.2025, 19:49
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 4
Футбол
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 3
Бокс
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
08.12.2025, 04:42
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины открыла турнир победой в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины открыла турнир победой в овертайме
07.12.2025, 22:56 12
Хоккей
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 15
Футбол
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 12
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем