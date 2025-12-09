Волк вернулся. Довбик частично тренировался с основной группой Ромы

Украинский форвард Ромы Артем Довбик залечил повреждение сухожилия мышцы левого бедра, из-за которого он выбыл на месяц, и частично тренировался в общей группе.

Итальянская команда Рома 8 декабря провела тренировку после поражения от Кальяри (0:1) в Серии A.

В четверг, 11 декабря, джалоросси выйдут на поле в матче Лиге Европы против Селтика. Джан Пьеро Гасперини готовит команду волков к матчу против соперников из Шотландии.

Поражение от Кальяри подчеркнуло необходимость Ромы в центральном нападающем, которого сейчас не хватает столичной команде. От Довбика ожидают возвращения и яркой игры. Его контракт с Ромой действует до июня 2029 года.

В течение своей карьеры Довбик играл за Днепр (37 матчей, 18 голов) Днепр-1 (86 матчей, 54 гола), Мидтьюлланд (22 матча, 1 гол), Сеннерйюске (23 матча, 4 гола), Жирону (39 матчей и 24 голов), Рому (59 игр и 19 голов),

Статистика Артема Довбика за карьеру