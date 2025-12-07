Волков покусали. Рома без Довбика неожиданно уступила в Серии А
Римский клуб потерпел поражение против «Кальяри»
7 декабря римская «Рома» провела матч против «Кальяри» в рамках 14-го тура Серии А.
Встреча состоялась в городе Кальяри на арене «Unipol Domus».
Римский клуб неожиданно уступил более слабому сопернику, играя в меньшинстве с 52-й минуты (0:1).
Решающим стал удар полузащитника «Кальяри» Джанлуки Гаэтано под занавес встречи, который прервал неудачную серию своей команды в матчах против римлян.
Украинский форвард «Ромы» Артем Довбык пропустил поединок, поскольку нападающий находится в лазарете.
Серия А. 14-й тур, 7 декабря
«Кальяри» – «Рома» – 1:0
Гол: Гаэтано, 82
Удаление: Челик, 52
