Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Кальяри
Кальяри
07.12.2025 16:00 – FT 1 : 0
Рома
07 декабря 2025, 18:06 | Обновлено 07 декабря 2025, 18:26
Волков покусали. Рома без Довбика неожиданно уступила в Серии А

Римский клуб потерпел поражение против «Кальяри»

Волков покусали. Рома без Довбика неожиданно уступила в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря римская «Рома» провела матч против «Кальяри» в рамках 14-го тура Серии А.

Встреча состоялась в городе Кальяри на арене «Unipol Domus».

Римский клуб неожиданно уступил более слабому сопернику, играя в меньшинстве с 52-й минуты (0:1).

Решающим стал удар полузащитника «Кальяри» Джанлуки Гаэтано под занавес встречи, который прервал неудачную серию своей команды в матчах против римлян.

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбык пропустил поединок, поскольку нападающий находится в лазарете.

Серия А. 14-й тур, 7 декабря

«Кальяри» – «Рома» – 1:0

Гол: Гаэтано, 82

Удаление: Челик, 52

Фотогалерея матча:

Рома Рим Кальяри чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Перець
І вони ще пиз .ять ,що Довбик у всьому винен
adidas777
Без Довбика Рома взагалі мертва!
