Суркис отказался продавать футболиста Динамо за 22 миллиона евро

Украина. Премьер лига
11 декабря 2025, 07:02 |
859
1

В «Динамо» было предложение по Бражко из АПЛ

11 декабря 2025, 07:02 |
859
1 Comments
ФК Динамо. Владимир Бражко

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко прошлой зимой мог перейти в английский «Вулверхэмптон».

По данным Виктора Вацко, «волки» были готовы заплатить за украинца 22 миллиона евро, однако руководство киевского клуба запросило большую сумму, и договоренность не состоялась.

В текущем сезоне Бражко провел за «Динамо» 22 матча, отличился двумя голами и одним ассистом, оставаясь важным игроком средней линии команды.

Ранее появилась информация, что «Динамо» уже готово продать Бражко, но за гораздо меньшую сумму, чем год назад предлагал «Вулверхэмптон».

Динамо Киев трансферы Вулверхэмптон трансферы АПЛ трансферы УПЛ Владимир Бражко Виктор Вацко
Дмитрий Олийченко Источник: Вацко Live
Комментарии 1
turist86
"Если человек идиот, то ето надолго".
(Бриллиантовая рука)
Ответить
0
