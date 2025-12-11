Суркис отказался продавать футболиста Динамо за 22 миллиона евро

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко прошлой зимой мог перейти в английский «Вулверхэмптон».

По данным Виктора Вацко, «волки» были готовы заплатить за украинца 22 миллиона евро, однако руководство киевского клуба запросило большую сумму, и договоренность не состоялась.

В текущем сезоне Бражко провел за «Динамо» 22 матча, отличился двумя голами и одним ассистом, оставаясь важным игроком средней линии команды.

Ранее появилась информация, что «Динамо» уже готово продать Бражко, но за гораздо меньшую сумму, чем год назад предлагал «Вулверхэмптон».