Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер Милана: «Мы проигрывали 0:2, но команда не сдалась и победила»
Италия
09 декабря 2025, 03:49
Тренер Милана: «Мы проигрывали 0:2, но команда не сдалась и победила»

Ландуччи подвел итоги матча с Торино

Тренер Милана: «Мы проигрывали 0:2, но команда не сдалась и победила»
Getty Images/Global Images Ukraine. Торино – Милан

Тренер «Милана» Марко Ландуччи подвел итоги матча с «Торино» в 14-м туре Серии А (3:2).

В течение игры «россонери» проигрывали со счетом 0:2.

«В первом тайме соперники ждали наших ошибок, а мы немного расслабились. Вместо того чтобы использовать всю ширину поля, пытались атаковать через центр. Затем последовали пенальти и контратака.

Мы должны поблагодарить команду, которая никогда не сдается, а также доктора Маццоне и его сотрудников, благодаря которым Пулишич смог выйти на поле. Эта команда не знает поражений.

Во втором тайме мы немного изменили ход игры, и именно гол Рабьо придал нам уверенности. Затем мы сместили Нкунку в центр атаки, а Рабьо и Лофтус-Чика – поддерживали его. Мы усилили атакующие действия, забили три гола и одержали победу, что главное».

О Пулишиче:

«Он очень спокойный игрок, но на поле проявляет решительность. Как я уже говорил, он настоящий снайпер и сильный футболист. Лофтус-Чик? Он провел отличный матч, у него есть все необходимое, чтобы стать топ-игроком. У него техника, сила и физические данные, но травмы немного замедляют его прогресс».

Об Аллегри:

«Мы тосканцы, хорошо понимаем друг друга, работаем вместе много лет, и у нас отличная команда. В штабе я, наверное, худший, потому что раньше был вратарем», – отметил Ландуччи.

Милан Торино - Милан Серия A Кристиан Пулишич Массимилиано Аллегри Торино
Михаил Олексиенко Источник: Джанлука Ди Марцио
