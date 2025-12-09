Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Покинет Англию? Челси разработал план для возвращения Мудрика в футбол
Англия
09 декабря 2025, 09:22
Вингер сборной Украины отправится во Францию, чтобы приобрести уверенность в себе

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер английского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик может вернуться в футбол уже 17 января 2026 года. Об этом ранее заявили несколько авторитетных источников в Англии и Испании.

24-летний футболит был обвинен в употреблении запрещенных веществ и отстранен от футбола – последний официальный матч украинец сыграл в ноябре 2024 года против немецкого «Хайденхайма».

Сообщается, что «Челси» разработал тщательно продуманную стратегию по спасению карьеры Мудрика после его длительной дисквалификации. Лондонский клуб планирует отдать игрока в аренду в «Страсбур», выступающий в Лиге 1, как только закончится срок отстранения футболиста.

Вместо того чтобы разрывать сотрудничество с вингером , в «Челси» считают, что период во французском футболе предоставит Мудрику идеальные условия для восстановления как физического, так и психологического здоровья.

«Этот шаг также привлечет меньше давления по сравнению с интенсивным вниманием в Премьер-лиге , что позволит футболисту вновь обрести уверенность в себе. Руководство «Челси» рассматривает аренду в «Страсбург» как взаимовыгодный вариант для всех сторон.

Мудрик получит необходимое игровое время в конкурентной лиге без чрезмерного давления, «Страсбур» приобретет игрока с большим талантом, а «Челси» сможет следить за его развитием с безопасного расстояния, прежде чем определять его долгосрочное будущее», – сообщил источник.

Челси Страсбург Михаил Мудрик трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 дисквалификация допинг
Николай Тытюк Источник
