Алонсо не удивил. Стали известны стартовые составы на матч Реал – Сельта

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
07 декабря 2025, 21:46 | Обновлено 07 декабря 2025, 21:48
0

Андрей Лунин остался в резерве, поединок 15-го тура Ла Лиги начнется 7 декабря в 22:00

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин остался в резерве на матч 15-го тура Ла Лиги 2025/26.

Наставник сливочных Хаби Алонсо в стартовом составе команды выпустит бельгийского вратаря Тибо Куртуа.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В атаке у Реала сыграют Килиан Мбаппе и у Винисиуса Жуниора. В нападении у Сельты выйдет центральный форвард Борха Иглесиас.

В таблице чемпионата Испании Реал занимает второе место с 36 очками. У Сельты 16 пунктов и 14-я позиция.

Стартовые составы на матч Реал Мадрид – Сельта

По теме:
Реал Мадрид – Сельта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Реал Мадрид – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Обнародованы оценки Цыганкова и Ваната за провальный матч Жироны в Ла Лиге
Андрей Лунин стартовые составы Тибо Куртуа Реал Мадрид Сельта Реал - Сельта Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хаби Алонсо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
