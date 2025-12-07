Алонсо не удивил. Стали известны стартовые составы на матч Реал – Сельта

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин остался в резерве на матч 15-го тура Ла Лиги 2025/26.

Наставник сливочных Хаби Алонсо в стартовом составе команды выпустит бельгийского вратаря Тибо Куртуа.

В атаке у Реала сыграют Килиан Мбаппе и у Винисиуса Жуниора. В нападении у Сельты выйдет центральный форвард Борха Иглесиас.

В таблице чемпионата Испании Реал занимает второе место с 36 очками. У Сельты 16 пунктов и 14-я позиция.

Стартовые составы на матч Реал Мадрид – Сельта