Алонсо не удивил. Стали известны стартовые составы на матч Реал – Сельта
Андрей Лунин остался в резерве, поединок 15-го тура Ла Лиги начнется 7 декабря в 22:00
Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин остался в резерве на матч 15-го тура Ла Лиги 2025/26.
Наставник сливочных Хаби Алонсо в стартовом составе команды выпустит бельгийского вратаря Тибо Куртуа.
В атаке у Реала сыграют Килиан Мбаппе и у Винисиуса Жуниора. В нападении у Сельты выйдет центральный форвард Борха Иглесиас.
В таблице чемпионата Испании Реал занимает второе место с 36 очками. У Сельты 16 пунктов и 14-я позиция.
Стартовые составы на матч Реал Мадрид – Сельта
