Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Александрия
Матч 15-го тура УПЛ начнется в 13:00
7 декабря 2025 года, в воскресенье, в 13:00 стартует матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги.
На поле стадионе «Горняк» в Кривом Роге встретятся «Кривбасс» и «Александрия».
Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Кубряк из Одессы.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
