Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 11:23 |
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Александрия

Матч 15-го тура УПЛ начнется в 13:00

Коллаж Sport.ua

7 декабря 2025 года, в воскресенье, в 13:00 стартует матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

На поле стадионе «Горняк» в Кривом Роге встретятся «Кривбасс» и «Александрия».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Кубряк из Одессы.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.07 для Кривбаса и 3.83 для Александрии. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
