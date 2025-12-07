Карлос ПАРАКО: «Мы настроены на победу в каждом матче»

В поединке 15-го тура УПЛ «Кривбасс» на своем поле сыграет с «Александрией». О подготовке к матчу и настроении в команде рассказал форвард «Кривбасса» Карлос Парако.

– Карлос, команда уже на финишной прямой первого круга. Скажи, остались ли силы, или, может быть, открывается второе дыхание?

– Мы остаемся мотивированными и настроенными на победу в каждом матче. Впереди два поединка до зимней паузы, и команда сохраняет энергию и желание работать. Мы думаем только о том, чтобы завершить этот круг максимально успешно и получить шесть очков.

– В это воскресенье состоится домашняя игра против «Александрии». Какие сильные стороны соперника можешь выделить?

– «Александрия» – непростой соперник. Они хорошо работают в атаке и организованно действуют в защите. Нам нужно быть максимально внимательными в каждом эпизоде, сыграть компактно и сохранять концентрацию на протяжении всего матча. Это будет тяжелое противостояние, но мы настроены взять три очка.

– Подытожь первый круг чемпионата для команды.

– Считаю, что первый круг получился для нас положительным. Мы выиграли многие важные матчи и показали стабильность. Да, было несколько игр, где мы могли выступить лучше, но в целом команда продемонстрировала характер и хороший уровень. Баланс – однозначно положительный.