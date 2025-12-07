Замена Слоту. Ливерпуль может возглавить легендарный футболист

Английский специалист Стивен Джеррард может возглавить «Ливерпуль». Об этом сообщает Дэйв Окоп.

По информации источника, 45-летнего англичанина рассматривают как временную замену Арне Слоту. В качестве полноценного тренера руководство английского гранда заинтересовано в Юлиане Нагельсмане.

«Ливерпуль» после 15 туров Английской Премьер-лиги имеет в свое активе 23 очка и располагается на восьмом месте турнирной таблицы.

Последним местом работы Стивен Джеррарда был «Аль-Иттифак».

Ранее «Ливерпуль» сыграл с «Лидсом» в чемпионате Англии.