Замена Слоту. Ливерпуль может возглавить легендарный футболист
Стивен Джеррард может стать временной заменой нидерландского коуча
Английский специалист Стивен Джеррард может возглавить «Ливерпуль». Об этом сообщает Дэйв Окоп.
По информации источника, 45-летнего англичанина рассматривают как временную замену Арне Слоту. В качестве полноценного тренера руководство английского гранда заинтересовано в Юлиане Нагельсмане.
«Ливерпуль» после 15 туров Английской Премьер-лиги имеет в свое активе 23 очка и располагается на восьмом месте турнирной таблицы.
Последним местом работы Стивен Джеррарда был «Аль-Иттифак».
Ранее «Ливерпуль» сыграл с «Лидсом» в чемпионате Англии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
К киевской команде присоединился тренер вратарей Михаил Федунов
Первая победа Игоря Костюка в роли исполняющего обязанности главного тренера