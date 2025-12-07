Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Замена Слоту. Ливерпуль может возглавить легендарный футболист
Англия
07 декабря 2025, 08:21 |
1234
0

Замена Слоту. Ливерпуль может возглавить легендарный футболист

Стивен Джеррард может стать временной заменой нидерландского коуча

07 декабря 2025, 08:21 |
1234
0
Замена Слоту. Ливерпуль может возглавить легендарный футболист
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Английский специалист Стивен Джеррард может возглавить «Ливерпуль». Об этом сообщает Дэйв Окоп.

По информации источника, 45-летнего англичанина рассматривают как временную замену Арне Слоту. В качестве полноценного тренера руководство английского гранда заинтересовано в Юлиане Нагельсмане.

«Ливерпуль» после 15 туров Английской Премьер-лиги имеет в свое активе 23 очка и располагается на восьмом месте турнирной таблицы.

Последним местом работы Стивен Джеррарда был «Аль-Иттифак».

Ранее «Ливерпуль» сыграл с «Лидсом» в чемпионате Англии.

По теме:
Салах может сменить клуб уже зимой. С Ливерпулем вышли на связь
ФОТО. Болельщик умер прямо на матче. Поединок был отменен
Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Тоттенхэмом
Стивен Джеррард Ливерпуль отставка Арне Слот назначение тренера чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Юлиан Нагельсманн Аль-Иттифак
Даниил Кирияка Источник: DaveOCKOP
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо договорилось о сотрудничестве с опытным тренером
Футбол | 06 декабря 2025, 15:44 2
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо договорилось о сотрудничестве с опытным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо договорилось о сотрудничестве с опытным тренером

К киевской команде присоединился тренер вратарей Михаил Федунов

Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Футбол | 06 декабря 2025, 19:57 112
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку

Первая победа Игоря Костюка в роли исполняющего обязанности главного тренера

Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Футбол | 07.12.2025, 06:23
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Футбол | 07.12.2025, 07:54
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Футбол | 06.12.2025, 23:46
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
05.12.2025, 10:01 50
Футбол
Легендарная команда Ф1 проведет свой последний Гран-при. Каким был ее путь
Легендарная команда Ф1 проведет свой последний Гран-при. Каким был ее путь
05.12.2025, 16:45
Авто/мото
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
06.12.2025, 06:55 7
Футбол
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 7
Футбол
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
06.12.2025, 08:35
Футбол
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
05.12.2025, 12:58 5
Водные виды
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
06.12.2025, 06:23 1
Другие виды
Первые очки сезона. Мандзын финишировал в зачетной зоне спринта на КМ
Первые очки сезона. Мандзын финишировал в зачетной зоне спринта на КМ
06.12.2025, 18:45 8
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем