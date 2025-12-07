Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дмитрий РИЗНЫК: «Считаю, мы полностью контролировали игру»
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025
Дмитрий РИЗНЫК: «Считаю, мы полностью контролировали игру»

Вратарь «Шахтера» прокомментировал ничью с «Колосом»

Дмитрий РИЗНЫК: «Считаю, мы полностью контролировали игру»
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

Вратарь донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризник прокомментировал ничью с ковалевским «Колосом» (0:0) в матче 15-го тура УПЛ.

– Дмитрий, если анализировать эту игру, то считаешь ли ты итоговый счет справедливым?

– Считаю, что мы полностью контролировали игру сегодня, но одно дело – контролировать игру, а другое – забивать и выигрывать. Поэтому нужно поработать над реализацией. В целом показали хорошую игру, придерживались структуры. Думаю, если будем так действовать и дальше, у нас все будет хорошо.

– Действительно, было немало хороших моментов, но не хватило реализации. Что еще не получилось во время сегодняшней игры? Возможно, были какие-то условия, которые мешали?

– Условия были одинаковые. Сегодня была очень тяжелая игра – как и каждая. Ребята показали характер и бойцовские качества. Да, мы не забили, но продемонстрировали отличную игру, поэтому не будем расстраиваться и будем двигаться дальше.

– Это вторая подряд ничья и потеря очков для «Шахтера». Как можешь это прокомментировать?

– Да, потеря – это плохо для нас, но чемпионат еще длинный. Поэтому настраиваемся на следующий матч и будем играть.

– После травмы ты вернулся в стартовый состав. Как сейчас чувствуешь себя и что тебя беспокоило?

– Повредил приводную мышцу и не мог отдавать передачи. Немного восстановился и сейчас чувствую себя лучше, но еще не до конца, наверное, зажило. Надо провести сейчас медицинский осмотр, тогда будем решать.

– Казалось, ты должен был вернуться позже, но все сложилось гораздо быстрее. Почему?

– Я чувствовал себя хорошо. Выходил на поле, тренировался – все было супер. Как и в игре сегодня, было пару моментов, когда почувствовал дискомфорт, но в целом все было хорошо.

– До завершения первой половины сезона у «Шахтера» остаются два матча в Лиге конференций и один в УПЛ. Какие задачи у команды и ожидания?

– Задача одна – выходить на футбольное поле и только побеждать. Мы – «Шахтер», нам нужно выигрывать в каждом матче.

– Вы сейчас чувствуете себя уверенно в обоих турнирах?

– Да, у нас неплохие позиции, как сказал Мистер. Задали такую планку, которую нужно держать и повышать.

