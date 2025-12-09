Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 декабря 2025, 08:52
Кварцяный предположил, что Швеция может вернуть легенду на матч с Украиной

Специалист считает, что Златан Ибрагимович усилил бы свою национальную команду

Кварцяный предположил, что Швеция может вернуть легенду на матч с Украиной
ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный предположил, что национальная сборная Швеции может вернуть Златана Ибрагимовича на матчи плей-офф отбора к чемпионату мира 2026 года.

– Возможно, весной в состав шведов попросят вернуться Златана Ибрагимовича, завершившего карьеру в 2023 году?

– А почему нет? Если брать стратегически и учитывать его физические данные, то он и сейчас мог бы выходить минут на пять в каждом матче давать экономический эффект, то есть приносить результат, – сказал Кварцяный.

Сборная Украины в полуфинале плей-офф раунда отбора ЧМ-2026 26 марта 2026 встретится с командой Швеции. В случае победы в решающем матче за право попасть на Мундиаль подопечным Сергея Реброва 31 марта необходимо выиграть у победителя пары Польша – Албания.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
