Кварцяный предположил, что Швеция может вернуть легенду на матч с Украиной

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный предположил, что национальная сборная Швеции может вернуть Златана Ибрагимовича на матчи плей-офф отбора к чемпионату мира 2026 года.

– Возможно, весной в состав шведов попросят вернуться Златана Ибрагимовича, завершившего карьеру в 2023 году?

– А почему нет? Если брать стратегически и учитывать его физические данные, то он и сейчас мог бы выходить минут на пять в каждом матче давать экономический эффект, то есть приносить результат, – сказал Кварцяный.

Сборная Украины в полуфинале плей-офф раунда отбора ЧМ-2026 26 марта 2026 встретится с командой Швеции. В случае победы в решающем матче за право попасть на Мундиаль подопечным Сергея Реброва 31 марта необходимо выиграть у победителя пары Польша – Албания.