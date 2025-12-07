Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «После второго гола все понял». Герой матча – о победе над Динамо
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 14:23 |
262
1

Полузащитник «Полтавы» Владимир Одарюк вспомнил об историческом выигрыше своей команды над чемпионом

Полтава. Владимир Одарюк в борьбе с Владиславом Дубинчаком

Завтра, 8 декабря в украинской Премьер-лиге 15-й тур закроет один из центральных матчей игрового дня. В Кропивницом сыграют 16-я («Полтава») и 14-я («Эпицентр») команды чемпионата. Это будет борьба за выживание.

Наверняка в составе полтавчан с первых минут на поле выйдет герой прошлого матча команды Владимир Одраюк, который оказался причастен к двум забитым мячам в ворота «Динамо» и, соответственно, исторической победе. О матче в Киеве и предстоящей лобовой встрече с «Эпицентром» Одраюк рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Владимир, если бы тебе перед игрой сказали, что «Полтава» победит «Динамо», ты бы поверил?
– Всегда нужно верить в себя и свои силы, без этого не будет результата.

– Тренеры акцентировали внимание на том, что киевляне находятся в кризисе и их нужно брать тепленькими?
– У «Динамо» была серия неудачных матчей, и наше турнирное положение оставляло желать лучшего, поэтому каждой из команд нужна была победа, но удача была на нашей стороне.

– Какой главный посыл был от главного тренера, за счет чего вы планировали победить действующего чемпиона?
– Надежно сыграть в обороне, быть максимально сконцентрированным каждому на своей позиции и не проигрывать своему оппоненту в борьбе, высоко встречать соперника и пытаться контратаковать.

– Ты забил первый гол и был причастен ко второму взятию ворот. Был ли это, на твой взгляд, твой лучший матч в сезоне?
– Конечно, приятно, что забил, но это заслуга всей команды. Верю, что лучшие мои матчи еще впереди (улыбается).

– В целом сложно было на фланге противостоять скоростным Кабаеву и Дубинчаку?
– Да, было нелегко против них играть, это квалифицированные футболисты, которые имеют большой опыт, что-то получалось, что-то – нет. Это футбол и никто не хочет уступать на поле.

– Когда ты окончательно поверил в победу?
– Когда забили второй мяч, уже была вера, что сможем удержать положительный для себя результат.

– Что после игры в раздевалке сказал президент клуба?
– Он много не говорил. Поздравил всех с победой, сказал, чтобы в том же духе готовились к заключительным двум играм, они будут очень важными для нас.

– Полтава не выигрывала 11 матчей подряд. Это давило на команду?
– Когда долго не выигрываешь, морально и психологически тяжело, но одна победа может все изменить, поэтому надеемся, что этот заряд нам поможет.

– Несмотря на эту победу, специалисты по-прежнему считают «Полтаву» главным претендентом на вылет. Что скажешь по этому поводу?
– Будем стараться улучшить свою позицию в турнирной таблице. В любом случае у нас есть большое желание это сделать.

– До зимнего перерыва у вас осталось два матча с главными конкурентами. Станут ли эти игры ключевыми для вашей команды?
– Да, конечно, при хорошем раскладе событий мы сможем приблизиться к зоне переходных матчей. Поэтому завтра для нас будет очень важным поединок против «Эпицентра».

Владимир Одарюк Полтава Украинская Премьер-лига Владислав Кабаев Владислав Дубинчак Эпицентр Каменец-Подольский Динамо Киев
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
