СЛОТ: «Салах – пример того, как нужно себя вести, когда не играешь»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал отсутствие Мохамеда Салаха в стартовом составе на матчи с «Вест Хэмом» (2:0) и «Сандерлендом» (1:1):

«Я выставляю практически тот же состав – это баланс между постоянством и свежестью. Очевидно, что нам нужна вся команда, потому что некоторые игроки не могут провести полные 90 минут. Сегодня нам, как никогда, нужны больше чем 11 футболистов. Все имеют шанс выйти на поле, и Мо – безусловно один из них. Это хорошо, что у нас есть такие игроки, как Мо, на скамейке.

Мы не вели долгого разговора. Много говорили после игры с «Айнтрахтом», сейчас – меньше. Он реагирует как топ-профессионал: хорошо тренируется, позитивно настроен по отношению к партнерам. Он является примером на поле и теперь – примером того, как нужно себя вести, когда не играешь».