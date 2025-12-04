Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал нацелен на приобретение перспективного французского вингера
Англия
04 декабря 2025, 04:03 | Обновлено 04 декабря 2025, 04:04
69
0

Арсенал нацелен на приобретение перспективного французского вингера

Айнтрахт оценивает игрока в сумму до 70 миллионов евро

04 декабря 2025, 04:03 | Обновлено 04 декабря 2025, 04:04
69
0
Арсенал нацелен на приобретение перспективного французского вингера
Eintracht Frankfurt

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «Арсенал» проявляет интерес к 20-летнему вингеру Жану-Маттео Баойя из «Айнтрахта».

«Канониры» рассматривают возможность его приобретения следующим летом, и немецкий клуб уже уведомлен об этом.

«Айнтрахт» оценивает игрока молодежной сборной Франции в сумму до 70 миллионов евро, а его контракт действует до 2029 года.

В текущем сезоне Бундеслиги Баойя забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах.

По теме:
Арсенал – Брентфорд – 2:0. Мерино и Сака в лондонском дерби. Видео голов
Артета оценил победу над Брентфордом и отметил ключевые моменты матча
Шоу Брайтона и Астон Виллы. Арсенал победил Брентфорд
Айнтрахт Франкфурт Арсенал Лондон трансферы АПЛ
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинскому футболисту прогнозируют трансфер за 40 миллионов евро
Футбол | 03 декабря 2025, 20:39 3
Украинскому футболисту прогнозируют трансфер за 40 миллионов евро
Украинскому футболисту прогнозируют трансфер за 40 миллионов евро

Ожидается, что цена на Батагова может скоро вырасти

Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Футбол | 03 декабря 2025, 09:39 15
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение

Вратарь настроен покинуть «Бенфику» ради топовой лиги

Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Бокс | 03.12.2025, 07:22
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Футбол | 03.12.2025, 08:42
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
ФОТО. Джорджина Родригес показала жизнь с Криштиану Роналду
Футбол | 04.12.2025, 03:55
ФОТО. Джорджина Родригес показала жизнь с Криштиану Роналду
ФОТО. Джорджина Родригес показала жизнь с Криштиану Роналду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
03.12.2025, 03:02
Бокс
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
02.12.2025, 07:47 7
Футбол
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
03.12.2025, 18:02 20
Биатлон
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
02.12.2025, 14:51 3
Футбол
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
03.12.2025, 20:22 2
Футбол
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
02.12.2025, 08:12 6
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
02.12.2025, 12:43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем