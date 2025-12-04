Арсенал нацелен на приобретение перспективного французского вингера
Айнтрахт оценивает игрока в сумму до 70 миллионов евро
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «Арсенал» проявляет интерес к 20-летнему вингеру Жану-Маттео Баойя из «Айнтрахта».
«Канониры» рассматривают возможность его приобретения следующим летом, и немецкий клуб уже уведомлен об этом.
«Айнтрахт» оценивает игрока молодежной сборной Франции в сумму до 70 миллионов евро, а его контракт действует до 2029 года.
В текущем сезоне Бундеслиги Баойя забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах.
