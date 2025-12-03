3 декабря на Мунисипаль де Лебрия пройдет матч 1/32 финала Кубка Испании, в котором Антоньяно встретится с Вильярреалом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Антоньяно

Команда была основана в 1964-м году. Но на тридцатилетний юбилей пришлось пройти эту процедуру заново. И, начав тогда с седьмого дивизиона страны, быстро, уже в начале нового века, подняться в четвертый. Но в итоге не получилось ни разу больше подняться, за все остальное время - а откаты случались, в том числе в 2021-2023. Сейчас это тоже участник Сегунды Федерасьон, то есть опять играют на четвертом уровне испанского футбола.

При этом в нынешнем розыгрыше уже получилось удивить. В октябре полулюбительская команда принимала Кастельон, что достаточно уверенно держится в Сегунде. И получилось выиграть у этого соперника - на 82-й минуте Серрано Льябрес забил единственный гол и в итоге так и закончили со счетом 1:0.

Вильярреал

Клуб смотрится куда ярче. В том числе и при нынешнем наставнике, Марселино. Он уже работал тут, и вернулся в позапрошлом сезоне, приняв футболистов, что тогда были в затяжном кризисе. Тогда все-таки не получилось поднять новых-старых подопечных в зону еврокубков. Зато в 2024/2025 было собрано 70 очков, что позволило уверенно разместиться в топ-5.

Такой результат позволил испанцам вернутся в Лигу чемпионов. Там они, правда, проваливаются, и в том числе на прошлой неделе разгромно уступили в Дортмунде Боруссии 0:4. Но при этом на внутренней арене, наоборот, даже еще прибавили. С учетом победы над Реалом Сосьедад (вырвали 3:2 голом на 90+ минуте), удается все еще опережать Атлетико и дышать в спину Барселоне и Реалу. С другой стороны, очевидно, что в таких условиях в кубке логично использовать дублеров, а не перегруженных матчами лидеров.

Статистика личных встреч

Впервые столь статусные гости приедут в Лебрию.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут гости смогут добиться успеха легко. Ставим на то, что представитель Примеры победит с форой -2,0 голов (коэффициент - 1,60).