Облак раскрыл, что сломало Атлетико в матче с Барсой

Вратарь «Атлетико» Ян Облак оценил поражение от «Барселоны» (1:3) в Ла Лиге.

«В концовке у нас было два момента, которые могли принести ничью. Мы остались без очков, и наша хорошая серия прервалась. Нам нужно двигаться дальше, не опускать голову и продолжать идти вперед.

«Барса» провела сильный матч и упустила несколько отличных возможностей. Мы старались, и у нас тоже были моменты, но, к сожалению, реализовать их не получилось.

Нам было непросто. Их передачи через центр проходили слишком легко. Мы говорили об этом, но с учетом их уровня они все равно находили свободные зоны. Эти передачи между центральным и крайним защитниками доставили нам много проблем», – сказал Облак.