Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Облак раскрыл, что сломало Атлетико в матче с Барсой
Испания
03 декабря 2025, 05:44 | Обновлено 03 декабря 2025, 05:45
Облак раскрыл, что сломало Атлетико в матче с Барсой

Вратарь Атлетико Ян Облак оценил поражение от Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Облак

Вратарь «Атлетико» Ян Облак оценил поражение от «Барселоны» (1:3) в Ла Лиге.

«В концовке у нас было два момента, которые могли принести ничью. Мы остались без очков, и наша хорошая серия прервалась. Нам нужно двигаться дальше, не опускать голову и продолжать идти вперед.

«Барса» провела сильный матч и упустила несколько отличных возможностей. Мы старались, и у нас тоже были моменты, но, к сожалению, реализовать их не получилось.

Нам было непросто. Их передачи через центр проходили слишком легко. Мы говорили об этом, но с учетом их уровня они все равно находили свободные зоны. Эти передачи между центральным и крайним защитниками доставили нам много проблем», – сказал Облак.

Ян Облак Атлетико Мадрид Барселона Барселона - Атлетико Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: Marca
