Ян Облак снова вписал свое имя в историю Атлетико

В матче 36-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на выезде уступил «Осасуне» со счетом 0:2.

Этот матч стал знаковым для голкипера «Атлетико» Яна Облака.

32-летний словенский вратарь вышел на третье место в истории клуба по количеству сыгранных матчей в Ла Лиге.

Игра против «Осасуны» стала 368-й для Облака. Словенец на один сыгранный матч опередил Томаса Реноньеса (367).

Топ-5 игроков «Атлетико» по количеству сыгранных матчей в Ла Лиге:

483 – Коке

401 – Аделардо Родригес

368 – Ян Облак

367 – Томас Реноньес

339 – Энрике Коллар

Ян Облак проводит за «Атлетико» уже свой 11-й сезон, в 5 из которых отыграл все 38 матчей в Ла Лиге.

Сезоны Яна Облака в Ла Лиге с наибольшим количеством сыгранных матчей:

38 – 5 сезонов (2015/16, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2023/24)

37 – 2 сезона (2017/18, 2018/19)

35 – текущий сезон 2024/25

