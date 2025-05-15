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  4. Ян Облак снова вписал свое имя в историю Атлетико
Испания
15 мая 2025, 23:10 |
446
1

Ян Облак снова вписал свое имя в историю Атлетико

Словенский голкипер сыграл свой знаковый матч в Ла Лиге

15 мая 2025, 23:10 |
446
1
Ян Облак снова вписал свое имя в историю Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Облак

В матче 36-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на выезде уступил «Осасуне» со счетом 0:2.

Этот матч стал знаковым для голкипера «Атлетико» Яна Облака.

32-летний словенский вратарь вышел на третье место в истории клуба по количеству сыгранных матчей в Ла Лиге.

Игра против «Осасуны» стала 368-й для Облака. Словенец на один сыгранный матч опередил Томаса Реноньеса (367).

Топ-5 игроков «Атлетико» по количеству сыгранных матчей в Ла Лиге:

483 – Коке
401 – Аделардо Родригес
368 – Ян Облак
367 – Томас Реноньес
339 – Энрике Коллар

Ян Облак проводит за «Атлетико» уже свой 11-й сезон, в 5 из которых отыграл все 38 матчей в Ла Лиге.

Сезоны Яна Облака в Ла Лиге с наибольшим количеством сыгранных матчей:

38 – 5 сезонов (2015/16, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2023/24)
37 – 2 сезона (2017/18, 2018/19)
35 – текущий сезон 2024/25

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Ян Облак Атлетико Мадрид Осасуна - Атлетико Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Андрій Милявський
ще 4 сезони)))
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