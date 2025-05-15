Ян Облак снова вписал свое имя в историю Атлетико
Словенский голкипер сыграл свой знаковый матч в Ла Лиге
В матче 36-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на выезде уступил «Осасуне» со счетом 0:2.
Этот матч стал знаковым для голкипера «Атлетико» Яна Облака.
32-летний словенский вратарь вышел на третье место в истории клуба по количеству сыгранных матчей в Ла Лиге.
Игра против «Осасуны» стала 368-й для Облака. Словенец на один сыгранный матч опередил Томаса Реноньеса (367).
Топ-5 игроков «Атлетико» по количеству сыгранных матчей в Ла Лиге:
483 – Коке
401 – Аделардо Родригес
368 – Ян Облак
367 – Томас Реноньес
339 – Энрике Коллар
Ян Облак проводит за «Атлетико» уже свой 11-й сезон, в 5 из которых отыграл все 38 матчей в Ла Лиге.
Сезоны Яна Облака в Ла Лиге с наибольшим количеством сыгранных матчей:
38 – 5 сезонов (2015/16, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2023/24)
37 – 2 сезона (2017/18, 2018/19)
35 – текущий сезон 2024/25
368 - @atletienglish players with most appearances in @LaLigaEN history:— OptaJose (@OptaJose) May 15, 2025
483 - Koke 🇪🇸
401 - Adelardo Rodríguez 🇪🇸
368 - JAN OBLAK 🇸🇮
367 - Tomás Reñones 🇪🇸
339 - Enrique Collar
Wall. 🚧 pic.twitter.com/kC3lnUpYy3
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