ВИДЕО. Барселона напряглась: Атлетико вышел вперед в суперматче на Камп Ноу
На 19-й минуте счет 1:0 в пользу матрасников сделал Алехандро Баэна
24-летний атакующий футболист мадридского Атлетико Алехандро Баэна поразил ворота каталонской Барселоны.
Баэна сделал счет 1:0 в пользу матрасников на 19-й минуте матча 19-го тура Ла Лиги 2025/26. Ассист на Алекса вырезал Науэль Молина.
Атлетико вышел вперед в игре с Барсой, которая стартовала 2 декабря на стадионе Камп Ноу в 22:00 по Киеву.
Для Баэны это лишь второй гол в этом сезоне чемпионата Испании. У Алекса в активе также одна результативная передача.
