Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Барселона напряглась: Атлетико вышел вперед в суперматче на Камп Ноу
Испания
02 декабря 2025, 22:27 | Обновлено 02 декабря 2025, 22:41
104
0

ВИДЕО. Барселона напряглась: Атлетико вышел вперед в суперматче на Камп Ноу

На 19-й минуте счет 1:0 в пользу матрасников сделал Алехандро Баэна

02 декабря 2025, 22:27 | Обновлено 02 декабря 2025, 22:41
104
0
ВИДЕО. Барселона напряглась: Атлетико вышел вперед в суперматче на Камп Ноу
Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний атакующий футболист мадридского Атлетико Алехандро Баэна поразил ворота каталонской Барселоны.

Баэна сделал счет 1:0 в пользу матрасников на 19-й минуте матча 19-го тура Ла Лиги 2025/26. Ассист на Алекса вырезал Науэль Молина.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Атлетико вышел вперед в игре с Барсой, которая стартовала 2 декабря на стадионе Камп Ноу в 22:00 по Киеву.

Для Баэны это лишь второй гол в этом сезоне чемпионата Испании. У Алекса в активе также одна результативная передача.

❗️ ВИДЕО. Барселона напряглась: Атлетико вышел вперед в суперматче на Камп Ноу

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
ВИДЕО. Как Левандовски не реализовал пенальти в матче Барселона – Атлетико
Воспитанник Динамо помог испанскому клубу завоевать престижный трофей
ВИДЕО. Положил Облака. Как Рафинья сравнял счет в игре Барселона – Атлетико
Алехандро Баэна Науэль Молина видео голов и обзор Барселона Атлетико Мадрид Барселона - Атлетико Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
Футбол | 02 декабря 2025, 07:44 1
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы

Сергей Иващенко поделился эмоциями после матча 14-го тура Премьер-лиги

80-миллионный трансфер Ливерпуля намерен сменить клуб. Есть преложение
Футбол | 02 декабря 2025, 21:01 0
80-миллионный трансфер Ливерпуля намерен сменить клуб. Есть преложение
80-миллионный трансфер Ливерпуля намерен сменить клуб. Есть преложение

Дарвин Нуньес хочет покинуть «Аль-Хиляль»

7 звезд мирового футбола, которые вполне могли бы играть за другие сборные
Футбол | 02.12.2025, 14:18
7 звезд мирового футбола, которые вполне могли бы играть за другие сборные
7 звезд мирового футбола, которые вполне могли бы играть за другие сборные
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Футбол | 02.12.2025, 16:22
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Футбол | 02.12.2025, 12:43
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
01.12.2025, 14:23 10
Бокс
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
01.12.2025, 01:32 1
Бокс
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 18
Футбол
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
01.12.2025, 07:44 6
Футбол
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
02.12.2025, 08:12 4
Футбол
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
01.12.2025, 06:50 27
Футбол
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
01.12.2025, 17:34 181
Футбол
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
01.12.2025, 07:25 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем