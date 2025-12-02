Во вторник, 2 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Эвертон».

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Виталити Стэдиум».

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Борнмут – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция