Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Борнмут
02.12.2025 21:30 - : -
Эвертон
Англия
02 декабря 2025, 18:03 | Обновлено 02 декабря 2025, 18:24
Борнмут – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 декабря в 21:30 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 2 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Эвертон».

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Виталити Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Борнмут – Эвертон
