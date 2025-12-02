УАФ запустила новый формат селекции для сборных
Игроки получили шанс проявить себя на глазах у тренера и селекционеров
УАФ сообщила, что на тренировочной базе в поселке Счастливое 1-3 декабря проходит первый в истории учебно-тренировочный сбор с участием целых 33 юных футболистов возрастной категории U-15 (игроки 2011 года рождения и младше).
Участники, разделенные на три команды, работают по структурированной программе, которая включает теоретические занятия, тренировки и проведение трех матчей между собой – 1, 2 и 3 декабря. По итогам сбора тренерский штаб во главе с Владимиром Самборским, аналитический отдел и скаутская служба проведут комплексную оценку футболистов.
На основе полученных данных и личного просмотра главным тренером будет сформирована команда, которая 16-22 декабря представит Украину на Турнире развития УЕФА в столице Португалии – Лиссабоне.
