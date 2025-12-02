Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это очень большая потеря»
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 13:06
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это очень большая потеря»

Экс-голкипер отреагировал на смерть Владимира Мунтяна

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это очень большая потеря»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Бывший главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский отреагировал на смерть легенды клуба Владимира Мунтяна.

«Ушел из жизни Мунтян Владимир Федорович. Очень большая потеря для всего футбольного и не только украинского сообщества.

Свои, одни из первых футбольных шагов за молодежную и олимпийскую сборные Украины, я делал под руководством Федоровича.

Помню, как сейчас, в ноябре 1994 года олимпийская сборная готовилась к своей очередной игре… На одной из предматчевых тренировок – мы уже приехали на стадион «Динамо», он тогда еще не носил имя В.В. Лобановского, – Владимир Федорович говорит, что хотим пожелать успеха мне, потому что я переезжаю в ряды национальной сборной Украины для подготовки к матчу со сборной Эстонии.

Я тогда подумал, что Федорович шутит… Он всегда любил пошутить… И таким навсегда Вы останетесь в моей памяти…

Также прекрасно запомню Ваши слова-поздравления с юбилейным 30-м чемпионством... Благодарю Вас за все, что Вы сделали для украинского футбола... Вечная светлая память...», – написал Шовковский.

