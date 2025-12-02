Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это очень большая потеря»

Бывший главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский отреагировал на смерть легенды клуба Владимира Мунтяна.

«Ушел из жизни Мунтян Владимир Федорович. Очень большая потеря для всего футбольного и не только украинского сообщества.

Свои, одни из первых футбольных шагов за молодежную и олимпийскую сборные Украины, я делал под руководством Федоровича.

Помню, как сейчас, в ноябре 1994 года олимпийская сборная готовилась к своей очередной игре… На одной из предматчевых тренировок – мы уже приехали на стадион «Динамо», он тогда еще не носил имя В.В. Лобановского, – Владимир Федорович говорит, что хотим пожелать успеха мне, потому что я переезжаю в ряды национальной сборной Украины для подготовки к матчу со сборной Эстонии.

Я тогда подумал, что Федорович шутит… Он всегда любил пошутить… И таким навсегда Вы останетесь в моей памяти…

Также прекрасно запомню Ваши слова-поздравления с юбилейным 30-м чемпионством... Благодарю Вас за все, что Вы сделали для украинского футбола... Вечная светлая память...», – написал Шовковский.