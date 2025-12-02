Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 декабря 2025, 12:42 |
Динамо сообщило, где и когда похоронят легендарного Владимира Мунтяна

Прощание с легендой состоится в среду, 3 декабря

ФК Динамо Киев. Владимир Мунтян

В понедельник, 1 декабря, на 80-м году после продолжительной болезни ушел из жизни легендарный игрок «Динамо» Владимир Мунтян.

По сообщению пресс-службы киевского клуба, Прощание с Владимиром Федоровичем состоится в среду, 3 декабря с 11.00 до 13.00 в чаше стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, а с 13.30 до 14.30 – на центральной аллее Байкового кладбища.

«Приглашаем отдать честь выдающемуся динамовцу и провести его в последний путь всех, кто его знал, уважал, дружил и работал вместе, кто увлекался его талантом на футбольном поле, разделял его ценности и взгляды.

В футбольном кругу каждый вспомнит о Владимире Федоровиче что-то свое, и эти светлые воспоминания останутся в наших сердцах навсегда», – говорится в сообщении.

Экс-игрок столичного гранда ушел из жизни из-за продолжительной болезни. Практически всю свою карьеру Владимир провел в составе бело-синих, а завершил карьеру в СКА Киев.

С киевским «Динамо» полузащитник семь раз стал чемпионом СССР, дважды завоевал Кубок СССР, а на международной арене со столичным клубом завоевал Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. За 371 матч на клубном уровне во всех турнирах Владимир Мунтян отличился 70 голами и 36 голевыми передачами.

Владимир Мунтян Динамо Киев смерть
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
