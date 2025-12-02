Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
02 декабря 2025, 18:22 |
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии

Тимур Тутеров помог «Сандерленду» U-21 победить в матче Кубка Английской Премьер-лиги

УАФ. Тимур Тутеров

В понедельник, 1 декабря, состоялся матч четвертого тура Кубка Английской Премьер-лиги, в котором «Сандерленд» U-21 уверенно разгромил «Бромли» U-21 со счетом 4:0.

Все мячи были забиты во втором тайме – автором первого гола стал вингер сборной Украины U-21 Тимур Тутеров, который вышел на поле в стартовом составе.

20-летний футболист провел 12 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Тутеров перебрался в английский клуб в апреле 2023 года из «Колоса» на правах свободного агента.

Благодаря этой победе «Сандерленд» U-21 набрал девять баллов и единолично возглавил квартет H, опередив как раз «Бромли» на три пункта.

Кубок Английской Премьер-лиги U-21, 4-й тур. 1 декабря

Сандерленд U-21 – Бромли U-21 – 4:0

Голы: Тутеров, 47, Джонс, 57, Уэйтерс, 62, 90+4

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Сандерленд Тимур Тутеров
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
