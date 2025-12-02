Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
Тимур Тутеров помог «Сандерленду» U-21 победить в матче Кубка Английской Премьер-лиги
В понедельник, 1 декабря, состоялся матч четвертого тура Кубка Английской Премьер-лиги, в котором «Сандерленд» U-21 уверенно разгромил «Бромли» U-21 со счетом 4:0.
Все мячи были забиты во втором тайме – автором первого гола стал вингер сборной Украины U-21 Тимур Тутеров, который вышел на поле в стартовом составе.
20-летний футболист провел 12 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Тутеров перебрался в английский клуб в апреле 2023 года из «Колоса» на правах свободного агента.
Благодаря этой победе «Сандерленд» U-21 набрал девять баллов и единолично возглавил квартет H, опередив как раз «Бромли» на три пункта.
Кубок Английской Премьер-лиги U-21, 4-й тур. 1 декабря
Сандерленд U-21 – Бромли U-21 – 4:0
Голы: Тутеров, 47, Джонс, 57, Уэйтерс, 62, 90+4
Bonus game— Hoppers Guide (@HoppersGuide) December 1, 2025
Sunderland U21 v Bromley U21 in the PL Cup
Poor showing from yhe home side in the 1st half but can only improve
0-0 at the break pic.twitter.com/JlxoE6f8J2
A different 2nd half, with Sunderland dominating much of it and winning 4-0— Hoppers Guide (@HoppersGuide) December 1, 2025
Bromley manager sent off for dissent, and the referee asked for him to be marched off the premises by security, saying, "This is children's football"
Not sure I agree that they are children at that age
