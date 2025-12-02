Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии

В понедельник, 1 декабря, состоялся матч четвертого тура Кубка Английской Премьер-лиги, в котором «Сандерленд» U-21 уверенно разгромил «Бромли» U-21 со счетом 4:0.

Все мячи были забиты во втором тайме – автором первого гола стал вингер сборной Украины U-21 Тимур Тутеров, который вышел на поле в стартовом составе.

20-летний футболист провел 12 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Тутеров перебрался в английский клуб в апреле 2023 года из «Колоса» на правах свободного агента.

Благодаря этой победе «Сандерленд» U-21 набрал девять баллов и единолично возглавил квартет H, опередив как раз «Бромли» на три пункта.

Кубок Английской Премьер-лиги U-21, 4-й тур. 1 декабря

Сандерленд U-21 – Бромли U-21 – 4:0

Голы: Тутеров, 47, Джонс, 57, Уэйтерс, 62, 90+4

