Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 10:38 | Обновлено 02 декабря 2025, 10:44
Эксперт: «Вы лицо Ярмоленко видели? Ему же стыдно»

Цыганык отметил очередную неудачу Динамо

ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык дал оценку поражению Динамо от Полтавы 1:2 в матче чемпионата Украины.

«Тут уже вопрос не к тренеру, а к футболистам. Такое ощущение, что у этих игроков уже появилась привычка проигрывать. Нет концентрации у футболистов. А что мог изменить Игорь Костюк за два дня? Он сделал ставку на тех же почти игроков, что и Шовковский».

«Вы лицо Ярмоленко видели в конце матча? Не было там лица, ему же просто стыдно», – сказал Цыганык.

Киевляне идут на 7-й позиции УПЛ, отставая от лидера Шахтера на 11 очков.

Игорь Цыганык Динамо Киев Динамо - Полтава Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
_ Moore
Я бачив, як він радів на першому тренеруванні з Костюком. Бо він один з тих, хто сплавив СаШо
8number
Мені вже родичі з Іспанії дзвонять, питають що у вас там за стид? 😳 
