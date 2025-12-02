Эксперт: «Вы лицо Ярмоленко видели? Ему же стыдно»

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык дал оценку поражению Динамо от Полтавы 1:2 в матче чемпионата Украины.

«Тут уже вопрос не к тренеру, а к футболистам. Такое ощущение, что у этих игроков уже появилась привычка проигрывать. Нет концентрации у футболистов. А что мог изменить Игорь Костюк за два дня? Он сделал ставку на тех же почти игроков, что и Шовковский».

«Вы лицо Ярмоленко видели в конце матча? Не было там лица, ему же просто стыдно», – сказал Цыганык.

Киевляне идут на 7-й позиции УПЛ, отставая от лидера Шахтера на 11 очков.