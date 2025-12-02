Девичья сборная Украины WU-17 проводит матч 3-го тура первого раунда квалификации чемпионата Европы 2026 WU-17 по футболу.

2 декабря в 12:00 в румынском городе Буфтя играют Румыния WU-17 и Украина WU-17.

Украинская команда выступает в группе 6 Лиги А. Матчи квартета проходят в Румынии с 26 ноября до 2 декабря.

В первом туре Украина уступила Швейцарии (0:1), пропустив на последних минутах. Австрия и Румыния разошлись миром (0:0). Во втором туре Украина проиграла Австрии (0:4), а Швейцария взяла верх над Румынией (2:1).

Турнирное положение: Швейцария (6 очков), Австрия (4), Румыния (1), Украина (0). Сине-желтым нужна только победа в игре с Румынией, чтобы сохранить право выступить в Лиге A.

Сборные, которые займут последние места в группах, продолжат сезон во втором раунде Лиги В. Посев участников перед вторым раундом отбора Евро-2026 WU-17 будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде.

Жеребьевка второго раунда отбора Евро-2026 WU-17 состоится 11 декабря. Матчи этого этапа будут длиться до 25 марта 2026 года. По его итогам определятся 7 сборных, которые составят компанию Северной Ирландии в финальной стадии турнира, который пройдет с 3 до 16 мая 2026 года.

Румыния WU-17 – Украина WU-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Евро-2026 WU-17. Первый раунд квалификации

Группа А6. Румыния

1-й тур, 26.11.2025

12:00. Украина – Швейцария – 0:1 (Киажна)

12:00. Австрия – Румыния – 0:0 (Буфтя)

2-й тур, 29.11.2025

11:00. Австрия – Украина – 4:0 (Буфтя)

16:00. Швейцария – Румыния – 2:1 (Буфтя)

3-й тур, 02.12.2025

12:00. Румыния – Украина (Буфтя)

12:00. Швейцария – Австрия (Тунари)

Турнирная таблица