Лаутаро Мартинес вышел на 4-е место среди лучших бомбардиров Интера

Лаутаро Мартинес вышел на четвёртое место среди лучших бомбардиров в истории Интера.

Аргентинский форвард двумя забитыми голами в ворота Пизы принес победу Интеру в выездном матче 13-го тура итальянской Серии А (2:0).

Благодаря этим голам Мартинес вышел на чистое четвёртое место в списке бомбардиров нероадзури за всю историю.

Теперь в активе аргентинца 163 гола, что на 2 больше, чем у Сандро Маццолы (161).

Для того чтобы выйти на третье место и обойти Роберто Бонинсэнью (171), Лаутаро Мартинесу нужно забить еще 9 голов.

Рекордсменом в истории Интера является легендарный Джузеппе Меацца с 284 забитыми мячами.

Лучшие бомбардиры в истории Интера