Лаутаро Мартинес вышел на 4-е место среди лучших бомбардиров Интера
Сколько аргентинцу нужно забить, чтобы стать третьим?
Лаутаро Мартинес вышел на четвёртое место среди лучших бомбардиров в истории Интера.
Аргентинский форвард двумя забитыми голами в ворота Пизы принес победу Интеру в выездном матче 13-го тура итальянской Серии А (2:0).
Благодаря этим голам Мартинес вышел на чистое четвёртое место в списке бомбардиров нероадзури за всю историю.
Теперь в активе аргентинца 163 гола, что на 2 больше, чем у Сандро Маццолы (161).
Для того чтобы выйти на третье место и обойти Роберто Бонинсэнью (171), Лаутаро Мартинесу нужно забить еще 9 голов.
Рекордсменом в истории Интера является легендарный Джузеппе Меацца с 284 забитыми мячами.
Лучшие бомбардиры в истории Интера
- 284 – Джузеппе Меацца (Италия)
- 209 – Алессандро Альтобелли (Италия)
- 171 – Роберто Бонинсенья (Италия)
- 163 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
- 161 – Сандро Маццола (Италия)
