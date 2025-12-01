Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лаутаро Мартинес вышел на 4-е место среди лучших бомбардиров Интера
Италия
01 декабря 2025, 22:54 |
193
0

Сколько аргентинцу нужно забить, чтобы стать третьим?

Лаутаро Мартинес вышел на 4-е место среди лучших бомбардиров Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартінес

Лаутаро Мартинес вышел на четвёртое место среди лучших бомбардиров в истории Интера.

Аргентинский форвард двумя забитыми голами в ворота Пизы принес победу Интеру в выездном матче 13-го тура итальянской Серии А (2:0).

Благодаря этим голам Мартинес вышел на чистое четвёртое место в списке бомбардиров нероадзури за всю историю.

Теперь в активе аргентинца 163 гола, что на 2 больше, чем у Сандро Маццолы (161).

Для того чтобы выйти на третье место и обойти Роберто Бонинсэнью (171), Лаутаро Мартинесу нужно забить еще 9 голов.

Рекордсменом в истории Интера является легендарный Джузеппе Меацца с 284 забитыми мячами.

Лучшие бомбардиры в истории Интера

  • 284 – Джузеппе Меацца (Италия)
  • 209 – Алессандро Альтобелли (Италия)
  • 171 – Роберто Бонинсенья (Италия)
  • 163 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
  • 161 – Сандро Маццола (Италия)
Серия A Лечче Пиза Интер Милан чемпионат Италии по футболу статистика Лаутаро Мартинес
Сергей Турчак Источник: Instagram
