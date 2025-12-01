«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 22:14
Киевляне потеряли очки в матче против аутсайдера УПЛ

ФК Динамо. Виктор Леоненко

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко поделился мыслями о матче киевлян против «Полтавы»:

– По-моему, лучше бы сегодня Динамо играло вообще без тренера. Обычно тренер не нужен, когда играешь против команды, которая имеет шесть очков после 13 матчей. Хотя мне, кстати, Полтава сегодня понравилась.

Единственный голевой момент у Динамо был на первых минутах у Волошина. Видимо, динамовцы представили, что легко победят, а если разобрать игру, то счет мог быть максимум 2:2.

В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой». Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

