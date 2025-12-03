Виктор ЛЕОНЕНКО: «Костюк подписал себе приговор. Видимо, испугался»

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко критически высказался о составе команды на матч против «Полтавы».

«Если ты тренер, то оставь из первой команды три-четыре человека и поставь своих из U-19. Против СК Полтава можно было и рискнуть. Тогда Костюк показал бы, что действительно является тренером, а так он подписал себе приговор. Видимо, испугался. Видно же, что молодежь сейчас интереснее, чем основа Динамо.

А Костюк после Шовковского ничего не изменил», – сказал Леоненко.

В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой». Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.