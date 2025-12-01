Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Со дна постучали. Динамо пропустило второй от Полтавы
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 17:13 | Обновлено 01 декабря 2025, 17:20
802
1

ВИДЕО. Со дна постучали. Динамо пропустило второй от Полтавы

На 74-й минуте голом отличился Евгений Мисюра

01 декабря 2025, 17:13 | Обновлено 01 декабря 2025, 17:20
802
1 Comments
ВИДЕО. Со дна постучали. Динамо пропустило второй от Полтавы

1 декабря 2025 года, в понедельник, в столице на стадионе имени Валерия Лобановского киевское «Динамо» принимает «Полтаву» в поединке 14-го тура Украинской Премьер-лиги.

На 74-й минуте игры защитник полтавчан Евгений Мисюра удвоил преимущество своей команды, сделав счет 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мисюре позволили принять мяч в штрафной площади после подачи с углового, после чего он мощным ударом отправил мяч в сетку ворот Нещерета.

ВИДЕО. С дна постучали. Динамо пропустило второй от Полтавы

По теме:
Антирекорд обновлен: Динамо впервые проиграло четыре матча УПЛ подряд
Четвертое подряд поражение Динамо в УПЛ. Полтава не побеждала с августа
Полтава, наказав Динамо, впервые в истории выиграла выездной матч в УПЛ
Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Динамо - Полтава Евгений Мисюра
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Футбол | 30 ноября 2025, 19:51 6
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе

Исполняющий обязанности главного тренера киевлян рассчитывает на Самбу Диалло

She Plays. Женская сборная Украины сенсационно переиграла команду Австрии
Футбол | 01 декабря 2025, 15:05 4
She Plays. Женская сборная Украины сенсационно переиграла команду Австрии
She Plays. Женская сборная Украины сенсационно переиграла команду Австрии

Матч состоялся на международном турнире в испанском Кадисе

Динамо Киев – Полтава. Видео голов и обзор (обновляется)
Футбол | 01.12.2025, 15:35
Динамо Киев – Полтава. Видео голов и обзор (обновляется)
Динамо Киев – Полтава. Видео голов и обзор (обновляется)
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
Футбол | 01.12.2025, 10:47
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Футбол | 01.12.2025, 08:40
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ona_proigraet
Постукали знизу у крісло, в якому сидів Рахмільович  на стадіоні
Ответить
0
Популярные новости
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
01.12.2025, 06:50 15
Футбол
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
30.11.2025, 03:15 1
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
01.12.2025, 07:22 3
Бокс
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
30.11.2025, 13:02 5
Другие виды
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
30.11.2025, 11:26
Футбол
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 13
Футбол
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
29.11.2025, 19:43
Футбол
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
01.12.2025, 07:25 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем