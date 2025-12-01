ВИДЕО. Со дна постучали. Динамо пропустило второй от Полтавы
На 74-й минуте голом отличился Евгений Мисюра
1 декабря 2025 года, в понедельник, в столице на стадионе имени Валерия Лобановского киевское «Динамо» принимает «Полтаву» в поединке 14-го тура Украинской Премьер-лиги.
На 74-й минуте игры защитник полтавчан Евгений Мисюра удвоил преимущество своей команды, сделав счет 2:0.
Мисюре позволили принять мяч в штрафной площади после подачи с углового, после чего он мощным ударом отправил мяч в сетку ворот Нещерета.
