Полесье испортило двойной юбилей наставника луганчан
Виктор Скрипник провел 150-й матч на тренерском посту в УПЛ, в том числе 90-й во главе «Зари»
Матч с «Полесьем» (0:2) стал 150-м для наставника луганчан Виктора Скрипника в чемпионатах Украины. Он стал 25-м тренером, достигшим этого рубежа. 90 игр Скрипник провел во главе «Зари», 47 – «Ворсклы» и 13 – «Металлиста 1925». Клубы юбиляра одержали в общей сложности 68 побед, 36 встреч завершили вничью, 46 проиграли (53,3% очков), 220 мячей забили, 177 пропустили.
К слову, команды Скрипника потерпели поражения во всех юбилейных матчах тренера кратных 50.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Виктора Скрипника в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Скрипника
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
28.07.2019
|
Заря
|
Ворскла
|
1:0 (г)
|
50-й
|
14.03.2021
|
Заря
|
Динамо
|
0:2 (д)
|
100-й
|
04.05.2023
|
Ворскла
|
Динамо
|
1:2 (д)
|
150-й
|
30.11.2025
|
Заря
|
Полесье
|
0:2 (г)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки имеют шанс получить прямую путевку в основу Лиги чемпионов
Лидировали почти в 30 очков, но в концовке позволили соперникам сократить отставание