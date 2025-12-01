Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье испортило двойной юбилей наставника луганчан
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 13:45 | Обновлено 01 декабря 2025, 14:02
135
0

Полесье испортило двойной юбилей наставника луганчан

Виктор Скрипник провел 150-й матч на тренерском посту в УПЛ, в том числе 90-й во главе «Зари»

01 декабря 2025, 13:45 | Обновлено 01 декабря 2025, 14:02
135
0
Полесье испортило двойной юбилей наставника луганчан
ФК Заря. Виктор Скрипник

Матч с «Полесьем» (0:2) стал 150-м для наставника луганчан Виктора Скрипника в чемпионатах Украины. Он стал 25-м тренером, достигшим этого рубежа. 90 игр Скрипник провел во главе «Зари», 47 – «Ворсклы» и 13 – «Металлиста 1925». Клубы юбиляра одержали в общей сложности 68 побед, 36 встреч завершили вничью, 46 проиграли (53,3% очков), 220 мячей забили, 177 пропустили.

К слову, команды Скрипника потерпели поражения во всех юбилейных матчах тренера кратных 50.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виктора Скрипника в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Скрипника

Соперник

Счет

1-й

28.07.2019

Заря

Ворскла

1:0 (г)

50-й

14.03.2021

Заря

Динамо

0:2 (д)

100-й

04.05.2023

Ворскла

Динамо

1:2 (д)

150-й

30.11.2025

Заря

Полесье

0:2 (г)

По теме:
Руслан РОТАНЬ: «Наверное, все побежали бы его бить»
Полесье – Заря – 2:0. Забили сборники. Видео голов и обзор
Виктор СКРИПНИК: «Как говорят – все всё видели»
цифры и факты Заря Луганск Виктор Скрипник
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер обошел Динамо Загреб и РБ Зальцбург. А Буде-Глимт больше не соперник
Футбол | 01 декабря 2025, 06:05 13
Шахтер обошел Динамо Загреб и РБ Зальцбург. А Буде-Глимт больше не соперник
Шахтер обошел Динамо Загреб и РБ Зальцбург. А Буде-Глимт больше не соперник

Горняки имеют шанс получить прямую путевку в основу Лиги чемпионов

Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Баскетбол | 30 ноября 2025, 20:51 15
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании

Лидировали почти в 30 очков, но в концовке позволили соперникам сократить отставание

Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Футбол | 30.11.2025, 23:58
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Футбол | 01.12.2025, 06:50
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
В УПЛ прокомментировали смерть Владимира Мунтяна
Футбол | 01.12.2025, 11:24
В УПЛ прокомментировали смерть Владимира Мунтяна
В УПЛ прокомментировали смерть Владимира Мунтяна
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
30.11.2025, 03:15 1
Футбол
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 13
Футбол
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
29.11.2025, 19:43
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
30.11.2025, 04:02 43
Футбол
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
01.12.2025, 05:22 2
Футбол
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
01.12.2025, 07:25 1
Бокс
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
30.11.2025, 07:00 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем