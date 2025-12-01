Полесье испортило двойной юбилей наставника луганчан

Матч с «Полесьем» (0:2) стал 150-м для наставника луганчан Виктора Скрипника в чемпионатах Украины. Он стал 25-м тренером, достигшим этого рубежа. 90 игр Скрипник провел во главе «Зари», 47 – «Ворсклы» и 13 – «Металлиста 1925». Клубы юбиляра одержали в общей сложности 68 побед, 36 встреч завершили вничью, 46 проиграли (53,3% очков), 220 мячей забили, 177 пропустили.

К слову, команды Скрипника потерпели поражения во всех юбилейных матчах тренера кратных 50.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виктора Скрипника в УПЛ