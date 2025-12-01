Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок Металлиста 1925 о ничьей с Эпицентром: «Были сонными»
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 13:33 |
200
0

Игрок Металлиста 1925 о ничьей с Эпицентром: «Были сонными»

Илья Крупский недоволен результатом матча

ФК Металлист 1925. Илья Крупский

Защитник «Металлиста 1925» Илья Крупский рассказал о ничьей с «Эпицентром» (0:0), реализации моментов и своем голевом эпизоде.

– Илья, сегодня ничья – результат, как отметил главный тренер, не самый благоприятный для «Металлиста 1925». Почему, по твоему мнению, матч оказался таким сложным?

– Во-первых, думаю, что первый тайм у нас не очень получался. Во втором тайме были хорошие моменты, но мы ими не воспользовались и не забили. Сегодня нам не хватило забитого мяча.

– Казалось, что «Эпицентр» действовал очень плотно и порой прерывал атаки «Металлиста 1925»?

– Да, сегодня они очень грамотно играли против нас. Если бы наша команда не была настроена, они перекрыли бы наши сильные стороны, и нам пришлось по ходу игры корректировать то, что мы отрабатывали на тренировках в течение недели. Но ничего, думаю, что во втором тайме мы уже играли лучше. Перестроились и у нас были хорошие голевые моменты, которые должны были завершиться взятием ворот, но, к сожалению, этого не произошло.

– Казалось, что команда иногда нервничала, из-за чего возникали ошибки. Как это ощущалось внутри?

– Перед матчем мы понимали, что нужно брать три очка, и что игра будет очень сложной против непростого соперника. Конечно, сейчас с каждым тяжело, поэтому я не думаю, что это нервозность, скорее была небольшая сонливость. Будем все анализировать и обсуждать.

– Сегодня ты и в обороне успешно действовал, и в атаке подключался. Твой удар в штангу мог все изменить.

– Да, к сожалению, не забил, но очень хочется отличиться за этот клуб. Все впереди.

Иван Чирко Источник: ФК Металлист 1925
