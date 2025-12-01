Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сын легенды Реала осуществил громкий дебют
Другие новости
01 декабря 2025, 03:54 |
73
0

ФОТО. Сын легенды Реала осуществил громкий дебют

Сын Марсело дебютировал в составе Реал Мадрид U-19 в Юношеской ЛЧ

01 декабря 2025, 03:54 |
73
0
ФОТО. Сын легенды Реала осуществил громкий дебют
X. Энцо Алвес

Сын легенды «Реала» МарселоЭнцо Алвес — дебютировал в Юношеской лиге УЕФА за мадридский клуб при отце на трибунах.

16-летний нападающий вышел на замену в концовке матча против «Олимпиакоса», который «Реал» выиграл 2:0.

Марсело, завершивший карьеру и игравший короткий период в Греции («Олимпиакос») после ухода из «Реала» в 2022-м году, лично снял момент выхода сына на телефон.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Энцо Алвес – не защитник, как его отец, а форвард. Год назад клуб продлил с ним контракт до 2027 года – максимум для игрока академии.

Алвес уже выступал за юношеские сборные Испании (U-15 и U-17) и считается одним из самых перспективных игроков поколения. Он родился в Мадриде, когда Марсело только начинал свой путь в клубе, где позже выиграл 24 трофея, включая пять кубков Лиги чемпионов.

Марсело также взял Копа Либертадорес с «Флуминенсе» и провел почти 550 матчей за «Реал». Теперь он наблюдает, как его сын становится лидером U-17 сборной Испании и забивает важные голы. В будущем он может выбрать сборную Бразилии по линии отца, если захочет.

По теме:
Оценки украинцев: сколько получили Цыганков и Ванат за ничью с Реалом
АЛОНСО – о ничьей: «Нам важно сохранять единство»
ВИДЕО. Криштиану Роналду пошел в ММА
фото lifestyle Марсело Виейра Реал Мадрид Юношеская лига УЕФА
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Футбол | 30 ноября 2025, 23:58 11
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала

«Галактикос» не смогли победить в третьем подряд матче чемпионата

Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Бокс | 30 ноября 2025, 09:07 1
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок

Фабио Уордли стремится провести бой с украинским чемпионом

Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Футбол | 30.11.2025, 11:26
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Оценены шансы Реброва вернуться тренировать Динамо
Футбол | 01.12.2025, 02:32
Оценены шансы Реброва вернуться тренировать Динамо
Оценены шансы Реброва вернуться тренировать Динамо
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Футбол | 30.11.2025, 08:40
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
29.11.2025, 08:15 15
Футбол
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
30.11.2025, 03:15 1
Футбол
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
30.11.2025, 13:02 5
Другие виды
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
30.11.2025, 04:02 40
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 13
Футбол
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
29.11.2025, 08:44 44
Футбол
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем