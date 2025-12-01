ФОТО. Сын легенды Реала осуществил громкий дебют

Сын легенды «Реала» Марсело – Энцо Алвес — дебютировал в Юношеской лиге УЕФА за мадридский клуб при отце на трибунах.

16-летний нападающий вышел на замену в концовке матча против «Олимпиакоса», который «Реал» выиграл 2:0.

Марсело, завершивший карьеру и игравший короткий период в Греции («Олимпиакос») после ухода из «Реала» в 2022-м году, лично снял момент выхода сына на телефон.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Энцо Алвес – не защитник, как его отец, а форвард. Год назад клуб продлил с ним контракт до 2027 года – максимум для игрока академии.

Алвес уже выступал за юношеские сборные Испании (U-15 и U-17) и считается одним из самых перспективных игроков поколения. Он родился в Мадриде, когда Марсело только начинал свой путь в клубе, где позже выиграл 24 трофея, включая пять кубков Лиги чемпионов.

Марсело также взял Копа Либертадорес с «Флуминенсе» и провел почти 550 матчей за «Реал». Теперь он наблюдает, как его сын становится лидером U-17 сборной Испании и забивает важные голы. В будущем он может выбрать сборную Бразилии по линии отца, если захочет.