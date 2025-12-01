Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МЮЛЛЕР – о матче с Месси: «Именно о таком финале я мечтал!»
Major League Soccer
01 декабря 2025, 04:07 | Обновлено 01 декабря 2025, 04:08
Томас поделился ожиданиями от игры против аргентинца

Полузащитник «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер поделился своими ожиданиями перед финалом Кубка МЛС, где его команда сыграет против Лионеля Месси.

Встреча «Ванкувера» и «Интер Майами» запланирована на 6 декабря.

«Это противостояние – не дуэль Месси против Мюллера. Это матч между «Майами» и «Ванкувером». Возможно, наш соперник немного больше зависит от Месси, чем мы – от меня, так как у нас очень сильный коллектив... Думаю, вы поняли мою мысль.

Именно о таком финале я мечтал. Приятно не только то, что предстоит сыграть против одного из лучших футболистов всех времен, который до сих пор выходит на поле, но и то, что такой поединок обязательно привлечет максимальное внимание публики.

Для всех это идеальные условия», – заявил Мюллер.

ФОТО. Лионель Месси обновил сразу два мировых рекорда
Месси завоевал 47-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?
Против кого сыграет Месси? Определена финальная пара Кубка MLS 2025
Томас Мюллер Лионель Месси Интер Майами Ванкувер Уайткэпс
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Комментарии 0
