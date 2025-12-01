ФОТО. Итальянская журналистка взбудоражила размером груди. Огонь

Итальянская телезвезда Дилета Леотта опубликовала в Instagram серию эффектных фото, моментально собравших тысячи лайков.

На снимках Леотта позирует в кружевном корсете, который выгодно подчеркивает ее фигуру и делает акцент на зоне декольте.

Комментарии под постом заполнили комплименты и огоньки – Леотта в очередной раз доказала, что остается одной из самых ярких и обсуждаемых фигур в футбольных медиа.

Напомним, что Дилетта является женой голкипера «Шальке» Лориса Кариуса и на днях ездила его поддержать.