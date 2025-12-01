Мбаппе забил очередной гол с пенальти в сезоне 2025/26. Сколько уже имеет?

Килиан Мбаппе забил 7-й гол с пенальти за Реал в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Произошло это в матче 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором Реал на выезде сыграл вничью с Жироной со счетом 1:1.

Ни один другой игрок топ-5 европейских чемпионатов не имеет в своем активе такого количества реализованных одиннадцатиметровых ударов.

Кроме Жироны, Килиан Мбаппе забивал с пенальти в сезоне в ворота Валенсии, Кайрата, Леванте, Марселя (дважды) и Осасуны.

Также отметим тот факт, что гол в ворота Жироны стал для француза 60-м в 2025 году во всех турнирах.

7 - Real Madrid's Kylian Mbappé has scored seven penalty goals this season across all competitions, more than any other player from the Europe's top five leagues. Executioner. pic.twitter.com/YVrV1JHicT — OptaJose (@OptaJose) November 30, 2025