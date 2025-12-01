Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
01 декабря 2025, 00:16
Мбаппе забил очередной гол с пенальти в сезоне 2025/26. Сколько уже имеет?

На этот раз французский нападающий реализовал одиннадцатиметровый удар в матче против Жироны

Мбаппе забил очередной гол с пенальти в сезоне 2025/26. Сколько уже имеет?
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе забил 7-й гол с пенальти за Реал в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Произошло это в матче 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором Реал на выезде сыграл вничью с Жироной со счетом 1:1.

Ни один другой игрок топ-5 европейских чемпионатов не имеет в своем активе такого количества реализованных одиннадцатиметровых ударов.

Кроме Жироны, Килиан Мбаппе забивал с пенальти в сезоне в ворота Валенсии, Кайрата, Леванте, Марселя (дважды) и Осасуны.

Также отметим тот факт, что гол в ворота Жироны стал для француза 60-м в 2025 году во всех турнирах.

Жирона – Реал – 1:1. Ассист Цыганкова, игра Ваната. Видео голов, обзор
ВИДЕО. Сельта уступила Эспаньолу с голом на последних минутах
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид статистика Ла Лига Жирона - Реал Килиан Мбаппе
Сергей Турчак
