Мбаппе забил очередной гол с пенальти в сезоне 2025/26. Сколько уже имеет?
На этот раз французский нападающий реализовал одиннадцатиметровый удар в матче против Жироны
Килиан Мбаппе забил 7-й гол с пенальти за Реал в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
Произошло это в матче 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором Реал на выезде сыграл вничью с Жироной со счетом 1:1.
Ни один другой игрок топ-5 европейских чемпионатов не имеет в своем активе такого количества реализованных одиннадцатиметровых ударов.
Кроме Жироны, Килиан Мбаппе забивал с пенальти в сезоне в ворота Валенсии, Кайрата, Леванте, Марселя (дважды) и Осасуны.
Также отметим тот факт, что гол в ворота Жироны стал для француза 60-м в 2025 году во всех турнирах.
7 - Real Madrid's Kylian Mbappé has scored seven penalty goals this season across all competitions, more than any other player from the Europe's top five leagues. Executioner. pic.twitter.com/YVrV1JHicT— OptaJose (@OptaJose) November 30, 2025
🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has now scored 60 goals in 2025. pic.twitter.com/rsrsBvUC9A— Madrid Xtra (@MadridXtra) November 30, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поговорим о нетипичном для «горняков» 18-летнем легионере Мохамаду Канте из Гамбии
Матвей Строгалев успешно выступил на чемпионате Украины по легкой атлетике