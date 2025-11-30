Челси после игры с Арсеналом упал на последнее место в рейтинге фейр-плей

Челси после матча 13-го тура АПЛ против Арсенала опустился на последнее место в рейтинге фейр-плей Премьер-лиги в сезоне 2025/26.

В поединке против «канониров» Мойзес Кайседо получил прямую красную карточку, а также Марк Кукурелья – желтую.

Благодаря этому Челси имеет в сезонном рейтинге честной игры уже 42 балла, что является самым плохим показателем среди всех команд АПЛ.

Лидером фейр-плей остается Арсенал, в пассиве которого всего 18 «штрафных» очков.

Интересным фактом является то, что 6 из этих 18 очков были заработаны в сегодняшнем матче против Челси! Горчичниками «отличились» Мартин Субименди, Кристиан Москера, Риккардо Калафиори, Пьеро Хинкепи, Майкл Льюис-Скелли и Виктор Дьекереш.

Таблица фейр-плей АПЛ в сезоне 2025/26 (начисление очков: 1 – желтая карточка, 3 – красная за две желтые, 5 – прямая красная)

18 (18+0) – Арсенал

18 (15+1) – Манчестер Юнайтед

20 (20+0) – Ноттингем Форест

20 (12+2) – Ньюкасл Юнайтед

22 (22+0) – Бернли

22 (19+1) – Лидс Юнайтед

24 (24+0) – Манчестер Сити

25 (25+0) – Кристал Пэлас

25 (25+0) – Брентфорд

25 (25+0) – Ливерпуль

25 (20+1) – Астон Вилла

26 (26+0) – Фулхэм

27 (19+2) – Вест Хэм Юнайтед

30 (25+1) – Эвертон

32 (32+0) – Тоттенхэм Хотспур

32 (27+1) – Сандерленд

33 (33+0) – Брайтон

36 (26+2) – Вулверхэмптон

39 (34+1) – Борнмут

42 (24+4) – Челси

В скобках – количество желтых и красных карточек в сезоне.