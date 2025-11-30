Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Челси после игры с Арсеналом упал на последнее место в рейтинге фейр-плей
30 ноября 2025, 22:31
Челси после игры с Арсеналом упал на последнее место в рейтинге фейр-плей

Лидером честной игры продолжают оставаться «канониры»

Челси после игры с Арсеналом упал на последнее место в рейтинге фейр-плей
Челси после матча 13-го тура АПЛ против Арсенала опустился на последнее место в рейтинге фейр-плей Премьер-лиги в сезоне 2025/26.

В поединке против «канониров» Мойзес Кайседо получил прямую красную карточку, а также Марк Кукурелья – желтую.

Благодаря этому Челси имеет в сезонном рейтинге честной игры уже 42 балла, что является самым плохим показателем среди всех команд АПЛ.

Лидером фейр-плей остается Арсенал, в пассиве которого всего 18 «штрафных» очков.

Интересным фактом является то, что 6 из этих 18 очков были заработаны в сегодняшнем матче против Челси! Горчичниками «отличились» Мартин Субименди, Кристиан Москера, Риккардо Калафиори, Пьеро Хинкепи, Майкл Льюис-Скелли и Виктор Дьекереш.

Таблица фейр-плей АПЛ в сезоне 2025/26 (начисление очков: 1 – желтая карточка, 3 – красная за две желтые, 5 – прямая красная)

  • 18 (18+0) – Арсенал
  • 18 (15+1) – Манчестер Юнайтед
  • 20 (20+0) – Ноттингем Форест
  • 20 (12+2) – Ньюкасл Юнайтед
  • 22 (22+0) – Бернли
  • 22 (19+1) – Лидс Юнайтед
  • 24 (24+0) – Манчестер Сити
  • 25 (25+0) – Кристал Пэлас
  • 25 (25+0) – Брентфорд
  • 25 (25+0) – Ливерпуль
  • 25 (20+1) – Астон Вилла
  • 26 (26+0) – Фулхэм
  • 27 (19+2) – Вест Хэм Юнайтед
  • 30 (25+1) – Эвертон
  • 32 (32+0) – Тоттенхэм Хотспур
  • 32 (27+1) – Сандерленд
  • 33 (33+0) – Брайтон
  • 36 (26+2) – Вулверхэмптон
  • 39 (34+1) – Борнмут
  • 42 (24+4) – Челси

В скобках – количество желтых и красных карточек в сезоне.

Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Челси Челси - Арсенал
