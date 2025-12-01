Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер

Хаби Алонсо не рассчитывает на Лунина

Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо начал формировать состав на 2026 год и уже определил шестерых игроков, которые не входят в его дальнейшие планы. Среди них украинский вратарь Андрей Лунин, который может стать одной из ключевых продаж в следующие трансферные окна.

По информации испанских СМИ, в клубе довольны профессионализмом Лунина, однако руководство рассматривает возможность его продажи. Алонсо стремится обновить состав и пригласить игроков под свою модель игры, а конкуренция на вратарской позиции заставляет «Реал» думать об изменениях.

Кроме Лунина, на выход могут отправить Фран Гарсию, Ферлана Менди, Себальоса, Браима и Камавингу.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

По теме:
Райо Вальекано – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мбаппе почти повторил бомбардирское достижение Левандовски в Ла Лиге
Реал может принять сенсационное решение по будущему команды на этой неделе
Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Дмитрий Олийченко Источник: Madrid-Barcelona
Комментарии 2
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
