Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Хаби Алонсо не рассчитывает на Лунина
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо начал формировать состав на 2026 год и уже определил шестерых игроков, которые не входят в его дальнейшие планы. Среди них украинский вратарь Андрей Лунин, который может стать одной из ключевых продаж в следующие трансферные окна.
По информации испанских СМИ, в клубе довольны профессионализмом Лунина, однако руководство рассматривает возможность его продажи. Алонсо стремится обновить состав и пригласить игроков под свою модель игры, а конкуренция на вратарской позиции заставляет «Реал» думать об изменениях.
Кроме Лунина, на выход могут отправить Фран Гарсию, Ферлана Менди, Себальоса, Браима и Камавингу.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
