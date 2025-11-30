Англия30 ноября 2025, 19:57 | Обновлено 30 ноября 2025, 20:17
ВИДЕО. Выиграл воздух. Мерино сравнял счет для Арсенала в игре с Челси
Канониры уравняли ситуацию на 59-й минуте матча АПЛ
30 ноября в 18:30 проходит поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги.
Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.
Канониры уравняли ситуацию на 59-й минуте матча АПЛ
Выиграв воздух, Мерино сравнял счет для Арсенала (1:1)
ГОЛ! 1:1. Микель Мерино, 59 мин
