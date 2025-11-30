Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Выиграл воздух. Мерино сравнял счет для Арсенала в игре с Челси
Англия
30 ноября 2025, 19:57 | Обновлено 30 ноября 2025, 20:17
Канониры уравняли ситуацию на 59-й минуте матча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября в 18:30 проходит поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги.

Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Канониры уравняли ситуацию на 59-й минуте матча АПЛ

Выиграв воздух, Мерино сравнял счет для Арсенала (1:1)

ГОЛ! 1:1. Микель Мерино, 59 мин

Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси видео голов и обзор Челси - Арсенал Микель Мерино
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
