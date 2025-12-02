Йожеф САБО: «Я хоть и критикую, но все равно болею за Динамо»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил перспективы киевского «Динамо» в нынешнем розыгрыше Лиги конференций.

– В Лиге конференций «Динамо» еще может выйти из группы или этот вариант можно не рассматривать?

– Хочется верить в лучшее. Я хоть и критикую, но я все равно болею за «Динамо». Турнир проходит так, что после каждого тура многое меняется.

То, что киевляне не обыгрывают Фиорентину, это однозначно. А вот ничья во Флоренции и победа на условно своем поле над «Ноа» может позволить динамовцам попасть в 1/16 финала, – сказал Сабо.

В нынешнем розыгрыше Лиги конференций Динамо занимает 27 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 3 зачетных балла после 4 сыгранных матчей.