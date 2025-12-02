Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Я хоть и критикую, но все равно болею за Динамо»
Лига конференций
02 декабря 2025, 16:04 |
251
1

Йожеф САБО: «Я хоть и критикую, но все равно болею за Динамо»

Специалист оценил перспективы киевлян в Лиге конференций

02 декабря 2025, 16:04 |
251
1 Comments
Йожеф САБО: «Я хоть и критикую, но все равно болею за Динамо»
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил перспективы киевского «Динамо» в нынешнем розыгрыше Лиги конференций.

– В Лиге конференций «Динамо» еще может выйти из группы или этот вариант можно не рассматривать?

– Хочется верить в лучшее. Я хоть и критикую, но я все равно болею за «Динамо». Турнир проходит так, что после каждого тура многое меняется.

То, что киевляне не обыгрывают Фиорентину, это однозначно. А вот ничья во Флоренции и победа на условно своем поле над «Ноа» может позволить динамовцам попасть в 1/16 финала, – сказал Сабо.

В нынешнем розыгрыше Лиги конференций Динамо занимает 27 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 3 зачетных балла после 4 сыгранных матчей.

По теме:
ФЕДОРЧУК: «Сыграл как Муня – это было наивысшей похвалой»
Памяти Мастера: 6 еврокубковых голов Владимира Мунтяна
Экс-форвард сборной Украины: «Динамо могло и тут опозориться. Беспомощные»
Йожеф Сабо Динамо Киев Лига конференций
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Футбол | 02 декабря 2025, 07:47 11
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья

Самые интересные события 14-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Футбол | 02 декабря 2025, 06:23 31
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо

Динамо уступило Полтаве, а Шахтер с трудом спас игру с Кривбассом

7 звезд мирового футбола, которые вполне могли бы играть за другие сборные
Футбол | 02.12.2025, 14:18
7 звезд мирового футбола, которые вполне могли бы играть за другие сборные
7 звезд мирового футбола, которые вполне могли бы играть за другие сборные
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Футбол | 02.12.2025, 09:14
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
Футбол | 02.12.2025, 08:12
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Я так розумію, Сабо по повній відпрацьовує Динамівську Пенсію..
Ответить
0
Популярные новости
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
01.12.2025, 05:22 4
Футбол
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
01.12.2025, 20:01 133
Футбол
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
01.12.2025, 10:47 9
Футбол
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
01.12.2025, 07:22 4
Бокс
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
01.12.2025, 07:44 5
Футбол
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
30.11.2025, 19:42 20
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем