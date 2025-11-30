Немецкий клуб с украинцем сенсационно проиграл в матче против аутсайдера
«Магдебург» опозорил «Нюрнберг» и Артема Степанова
29 ноября в рамках 14-го тура Второй Бундеслиги прошел матч между «Магдебургом» и «Нюрнбергом».
Встреча на «Avent-Arena» в Магдебурге завершилась разгромной победой хозяев – 3:0.
В стартовом составе «Нюрнберга» вышел украинский форвард Артем Степанов, который отыграл 87 минут и покинул поле без забитого мяча.
Голевая засуха Артема продолжается с августа – с тех пор на клубном уровне украинец не забивал.
Вторая Бундеслига. 14-й тур, 29 ноября
«Магдебург» – «Нюрнберг» – 3:0
Голы: Жуковский, 73, 90+5, Бройниг, 90+10
Удаление: Лубах, 76
