Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Немецкий клуб с украинцем сенсационно проиграл в матче против аутсайдера
Германия
30 ноября 2025, 10:19 | Обновлено 30 ноября 2025, 10:20
270
0

Немецкий клуб с украинцем сенсационно проиграл в матче против аутсайдера

«Магдебург» опозорил «Нюрнберг» и Артема Степанова

30 ноября 2025, 10:19 | Обновлено 30 ноября 2025, 10:20
270
0
Немецкий клуб с украинцем сенсационно проиграл в матче против аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября в рамках 14-го тура Второй Бундеслиги прошел матч между «Магдебургом» и «Нюрнбергом».

Встреча на «Avent-Arena» в Магдебурге завершилась разгромной победой хозяев – 3:0.

В стартовом составе «Нюрнберга» вышел украинский форвард Артем Степанов, который отыграл 87 минут и покинул поле без забитого мяча.

Голевая засуха Артема продолжается с августа – с тех пор на клубном уровне украинец не забивал.

Вторая Бундеслига. 14-й тур, 29 ноября

«Магдебург» – «Нюрнберг» – 3:0

Голы: Жуковский, 73, 90+5, Бройниг, 90+10

Удаление: Лубах, 76

По теме:
Байер – Боруссия Д – 1:2. Битва за топ-3 Бундеслиги. Видео голов и обзор
Бавария – Санкт-Паули – 3:1. Вырвали победу после 90-й минуты. Видео голов
ФОТО. Дилетта Леотта приеахала поддержать Лориса Кариуса
Нюрнберг Магдебург чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига Артем Степанов
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
Футбол | 29 ноября 2025, 16:33 1
Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский

Самба Диалло в прошлом сезоне выступал в чемпионате Израиля за «Хапоэль» Иерусалим

Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Бокс | 30 ноября 2025, 09:07 1
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок

Фабио Уордли стремится провести бой с украинским чемпионом

Дочь легенды Динамо опубликовала жуткий пост об атаке рф на Украину
Футбол | 30.11.2025, 03:20
Дочь легенды Динамо опубликовала жуткий пост об атаке рф на Украину
Дочь легенды Динамо опубликовала жуткий пост об атаке рф на Украину
Французский клуб вынужденно продал игрока в Динамо из-за финансовых проблем
Футбол | 29.11.2025, 13:11
Французский клуб вынужденно продал игрока в Динамо из-за финансовых проблем
Французский клуб вынужденно продал игрока в Динамо из-за финансовых проблем
Сенсационный клуб УПЛ отстранил звездного легионера. Известны детали
Футбол | 30.11.2025, 10:29
Сенсационный клуб УПЛ отстранил звездного легионера. Известны детали
Сенсационный клуб УПЛ отстранил звездного легионера. Известны детали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
30.11.2025, 03:15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 84
Футбол
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
29.11.2025, 05:44 19
Футбол
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 65
Футбол
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
28.11.2025, 17:41 4
Футбол
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
28.11.2025, 23:13 6
Футбол
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
30.11.2025, 04:02 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем